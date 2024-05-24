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圖表看時事／台灣小米遠送挪威備份 圖解農業的諾亞方舟「末日種子庫」

聯合新聞網／ 記者董俞佳李柏澔／台北報導
小米為台灣各地原住民族的重要主食，也是唯一有完整祭儀的作物。記者董俞佳／攝影
小米為台灣各地原住民族的重要主食，也是唯一有完整祭儀的作物。記者董俞佳／攝影

小米為台灣各地原住民族的重要主食，也是唯一有完整祭儀的作物。國立中央大學極地研究中心團隊本月廿五日將前進北極，帶著一七○種珍貴的台灣小米種原，送至有「末日種子庫」之稱的挪威斯瓦爾巴世界種子庫（Svalbard Global Seed Vault）進行「異地安全備份」，以維繫小米基因多樣性。

這也是我國保種工作再一進階，綜整農業部資料，我國自二○○九年起，已陸續送水稻、雜糧、蔬菜等本土種原入該種子庫保種，其中雜糧以大豆最多，蔬菜則是菜豆與茄子為多。亞洲世界蔬菜中心近年也將萬餘份蔬菜種子送至該庫，做為世界作物種原備份保存之用。

斯瓦爾巴全球種子庫為全球農業的諾亞方舟，二○○八年建立於挪威斯瓦爾巴群島的斯匹次卑爾根島。透過全球各國政府、研究機構和非政府組織之捐贈，截至今年已收藏四五○萬種植物種子的樣本。

研究團隊指出，小米在糧食安全、營養和永續農業上占重要角色。小米種原保存與復種，攸關台灣飲食文化與氣候變遷下的農業發展。本計畫搜集、整理和處理台灣小米品系種子，確保其具備發芽活性後，送入北極全球種子庫進行「異地安全備份」永續保存。

農業部農業試驗所所長林學詩表示，農試所在卅一年前就開始建立國家的作物種原庫，每年光電費就要花一千萬元，將種原保存在零下十八度，為的就是將重要資產保留給後代子孫。

團隊指出，小米不僅是食物來源，也是台灣文化和歷史的關鍵象徵，對於塑造「台灣認同」具重要價值與意義。總計四百多種小米，除今年的入庫任務之外，未來也將分批入庫，以確保在自然災害、疫情、戰爭或其他全球性危機中，提供安全的保護場所。

辜嚴倬雲植物保種中心執行長李家維表示，全球暖化下，現有的農業品系很難應付突如其來的旱災、水災，但小米耐乾旱，抗病性又強，如今被放在全球種子庫和國際分享，對全球農業永續發展至關重要。

此行除了極地研究中心代表外，還包括李家維、農業部國家作物種原中心研究員陳述、中央大學校長周景揚、地科學院長許樹坤，還有台灣原住民代表等，將親自參與當地的入庫典禮。

農業部農試所表示，種子庫是各國因應氣候變遷、戰爭等因素，無法在國內有效保存種子基因的異地備份，敘利亞先前因為出現內戰，也成為第一個從斯瓦爾巴全球種子庫提取種子出來的國家。低溫保存下的種子至少有八十至一百年的保存期，送去斯瓦爾巴全球種子庫的種子乾燥程度必須在百分之七以下。

斯瓦爾巴世界種子庫 製表／生活文教中心
斯瓦爾巴世界種子庫 製表／生活文教中心

中央大學 圖表看時事 基因 小米 戰爭 農業部

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