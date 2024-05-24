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國際小學堂／美國債高築 助長通膨的元凶？

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導
專家警告美國國債高築恐衝擊全美民眾。圖為美國國會山莊。（美聯社）
專家警告美國國債高築恐衝擊全美民眾。圖為美國國會山莊。（美聯社）

美國聯準會近年多次升息，為何美國消費者物價依然快速成長、通貨膨脹揮之不去？部分經濟學家認為，其原因包括聯邦政府舉債填補預算赤字，持續將大量借來的資金投入到並不需要財政刺激的經濟結構。國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）直指，美國財政政策讓全美通膨率推升約○點五個百分點。

美赤字正在拉高物價

根據紐約皮特森基金會資料，美國聯邦政府三月預算赤字達二三六○億美元，雖低於去年同月，但去年十月起的前半個二○二四財年，累積赤字已達一點一兆美元，和上個財年相近。截至三月底，美國國債公眾持有的部分已屆廿七點四兆美元，亦較去年同時的廿四點六兆美元增長。

紐約時報報導，由於減稅和開支增加致使赤字提高，美國政府借錢因應；資金借來後又導入公司和民眾口袋，進而被拿去消費，增加貨品和服務的需求。

ＩＭＦ也警告，美國政府赤字正在拉高物價；該組織一份四月報告說，儘管美國近來經濟表現亮眼，其表現部分來自於政府借貸，且當局借款的步調不利於長期財政永續性。

ＩＭＦ也說，在降低通膨的過程上，美國財政政策使相關短期風險提高。白話文就是，美國政府的做法和聯準會各行其道、相互衝突。

時值美國經濟復甦，失業率低且經濟成長依然強勁，當前政府赤字占經濟體規模的比率卻較往年偏高。就算以扣除利息支出的「基本赤字」計算，去年美國基本赤字相當於全年整體經濟產值百分之五。這是一九六二年以來第六高，其他五個更高的年份均落在新冠疫情、二○○八年金融風暴期間或隨後。

白宮經濟學家不以為然

高赤字可能以幾種方式影響通膨，例如使供給相對低落的商品、服務需求提高，進而推升物價。美國投資公司「先鋒」首席全球經濟學家戴維斯（Joseph Davis）說，赤字高漲也會影響消費者對未來通膨程度的預期，並損及聯準會用升息來放緩成長的有效程度。

總統拜登政府的經濟學家和部分華爾街分析師，卻對財政政策助長通膨一說不以為然。拜登政府官員說，前述ＩＭＦ說法基於的分析難讓人相信，部分是因為該組織報告發現美國財政政策加劇通膨的幅度和兩年前差不多。

經濟、政策專家提出其他解釋通膨的說法，例如主要是當前經濟遭遇特殊狀況，包括疫情後房屋及汽車保險價格攀升。

長期的結構問題也被指為因素，包括可負擔的住屋短缺，導致紐約等大城市租客競爭租屋，拉抬租金。

白宮經濟顧問委員會主席柏恩斯坦說，不認為近期通膨數字反映需求過剩，「我想我們看到的是供應鏈繩結已解，就業市場需求已有點冷卻。我們能在維持史上失業率低點的同時，取得顯著通膨緩解」。他並表示，「我們的財政立場是，不要和聯準會對打」。

減稅、增支出惡化赤字

拜登政府官員也指向其他財政政策的評量結果，包括華府智庫布魯金斯研究所持續進行的分析，顯示政府稅務或開支政策在當下或近期，並未顯著增加經濟成長或通膨。

去年美國政府赤字增加反映幾個因素，包括資本利得稅收不穩定以及天災對報稅的影響。

其他因素包括拜登簽署實施的政府支出擴增和減稅。另外，兩大黨通過的二○二一年基礎建設法案也正在全美注資建設道路、寬頻網路等項目。政府也在為受燃燒坑毒素影響的老兵提供額外醫療福利。此外，美國推出意在鼓勵半導體生產的法律，提供租稅優惠，另也通過促進從化石燃料轉型為低碳排能源的法律，均讓大量資金投入、或宣布投入在新的工廠建設。

前總統歐巴馬任內的白宮經濟顧問委員會主席、哈佛大學經濟學家佛曼說，去年有大量財政刺激，「為了讓民眾取得更低房貸利率，並讓企業有能力擴張、投資並成長，我們須降低赤字」。

美國預算赤字與國債狀況 製表／羅方妤
美國預算赤字與國債狀況 製表／羅方妤

美國 通膨

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