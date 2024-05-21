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國中數學／簡單又不簡單 千變萬化的三角形

聯合新聞網／ 力宇教育

大家隨手都能畫出三角形，簡簡單單三條線就畫完了，但你知道嗎？這三條線其實不隨意喔！想要組成三角形，這三條線需要符合三角形的定理「三角不等式」，才有可能成功。

三角不等式：三角形兩邊之和大於第三邊，兩邊之差的絕對值小於第三邊

我們可以由圖知道，若是兩邊和沒有大於第三邊，三角形是組不起來的。反過來看，若是第三邊長度小於兩邊的差，也無法將三角形撐開。

看到這邊，同學們有沒有拿出一張紙畫畫看三角形，再拿出尺量量看呢？你會發現不管怎麼畫，真的都符合「三角不等式」喔。更進一步可以拿出量角器量量看，還會發現「外角定理」和「邊角關係」。

外角定理：任一角的外角，等於另兩角的和

邊角關係：大角對大邊，小角對小邊

是不是覺得三角形超有趣的呢？趕快打開影片跟著力宇教育的李熙老師一起玩轉三角形吧！

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【力宇教育】

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