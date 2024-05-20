生活處處是科學》物理博士媽媽徐麗婷：沒有什麼是笨問題 孩子的好奇心最珍貴

很多爸媽苦惱自己並非理工背景，該如何培養孩子的數理腦？「野人窩科普閱讀」徐麗婷老師強調，重點並非教孩子很多的科學知識，而是好好呵護孩子的好奇心、養成思考的能力。

生活中處處是科學。為什麼天上的星星會一閃一閃的？日全食是如何生成的？為什麼月亮會有陰晴圓缺？

「野人窩科普閱讀」徐麗婷老師為德國慕尼黑大學物理博士，對「天文」情有獨鍾。離開「中研院天文物理研究所」研究員工作之後，最主要的身份為推廣科普教育的老師，同時兼任政大應用物理所助理教授。

她用繪本故事、跟大人小孩講科學，從伽利略、牛頓、奧本海默等科學家故事，到介紹星系、宇宙、黑洞等。在科教館和天文館上課的她，觀察到一個現象，學生當中「熟面孔」比例很高；顯見若孩子對科學、天文有興趣，家長多樂於提供更多資源，「幫孩子點燃興趣的火花。」

「數理腦」是一種思考方式

徐麗婷談到她的成長過程，從小到大一路乖乖念書，除了學校課本以外，幾乎沒有什麼其他資源，念大學以前甚至從未參觀過博物館。

到德國念博士，讓她大開眼界。她觀察，外國人普遍從小開始思考模式的訓練；遇到問題，落實「科學方法」的步驟：觀察、提問、假設、實驗、找出解決的方法。「做研究時，還會把問題直接寫在牆上，問題旁貼上相對應的論文和期刊，幫助思考。」

徐麗婷認為，所謂的數理腦或數理素養，並非狹義地指數理能力好，而是一種探究思考的模式，適用於所有領域。

很多爸媽苦惱自己並非理工背景，該如何培養孩子的數理腦？徐麗婷強調，重點並非教孩子很多的科學知識，而是好好呵護孩子的好奇心、養成思考的能力。

徐麗婷提到自己以前學「牛頓三大運動定律」，就是直接學公式。但其實牛頓提出三大運動定律的背後有一段有趣的歷史，若跟孩子說說這些故事，「學習變得有趣、好玩，想學的動機就被啟動了。」

結合故事和生活，科學其實很有趣

想像一下，「當你打開『科學』的大門，迎面而來的是生動有趣的故事，而非生硬的數字和公式，自然而然會想親近、了解得更多。」

若能結合故事和生活經驗，學科學其實很有趣。徐麗婷建議3方法，即使是文組的爸媽也可以輕鬆陪孩子學科學：

1 科普繪本是絕佳的入門

「科學家故事的繪本，是很好的入門。」透過科學家的人物故事，開啟孩子對科學的興趣和視野。

徐麗婷舉繪本《On a Beam of Light: A Story of Albert Einstein》為例，講的是愛因斯坦的成長故事和重要發明。

其中一頁畫，爸爸送他一個指南針，他因此知道世上有他所不知道的謎之力量。「若爸媽沒有科學背景，可能不知道這頁講的是『磁力』。但沒關係，它提供了一個引子，讓爸媽和孩子可以一起想想。」

徐麗婷強調，非理工背景的父母或許無法給孩子太多的科學知識，但其實孩子有自己的閱讀和思考方式，爸媽只要陪孩子一起閱讀就好。他們會問各式的問題，例如：為什麼指南針永遠指同一個方向？

「家長不知道答案也沒關係，最重要的是，認真看待孩子的每個問題。」帶著孩子一起查找答案，「喔，原來是磁力在發揮作用。」

又再如，愛因斯坦觀察到糖在水中溶解，插畫畫的是一點一點的（示意為「原子」，此為「布朗運動」理論），孩子看到插畫可能會好奇這個畫的是什麼？糖為什麼會溶解？親子可以一起共學、找出答案。

2 用提問，建立知識的架構

徐麗婷帶科普繪本課時，透過問問題的方式，教孩子學習科學家解決問題的思考模式。

她開辦「科學思辨營」，其中一個課程主題為「火星任務與火星移民計畫」。她指出，如果用一般上課的方式，直接講述火星的相關知識，如火星有多大、多遠等，學生很容易聽過即忘。

她讓學生先想想，最想知道火星的哪些事情。通常學生會問，火星是不是很燙？有沒有水？有氧氣嗎？火星上有生命嗎？真的有火星人嗎？

徐麗婷解釋，「學習就像拼圖一樣，孩子每問一個問題，就多拼一片，問得愈多、拼得也愈多，慢慢地所有的知識會連結起來，最後完成拼圖。」「透過提問，展開知識的架構，如此學習更為深刻、也記得更牢。」

同時，也讓學生更深入地思考，科學家要如何得到這些問題的答案？若要派人過去，怎麼去、飛多久？太空人如何在太空艙生活半年以上？若是派機器人，火箭如何成功發射和降落？考慮地球和火星自轉的問題，何時、何地出發最好？

「科學家為了解決問題，花了無數的時間累積這些知識，若是不教孩子知識背後的思考脈絡，而是教火星或八大行星知識，實在太浪費科學的真諦了。」徐麗婷說。

另外，徐麗婷也想教會孩子一件事，「不要害怕出錯。」台灣孩子常擔心犯錯、說錯話或是問笨問題，她鼓勵孩子「沒有什麼是笨問題，課堂上想問什麼、想說什麼都可以。透過提問、討論，你才有機會修正、變得更進步。」

3 結合生活，「走讀」科學

徐麗婷所教的課程之一為「走讀繪本天文學」，將閱讀科普繪本和天文館導覽結合在一起。

她強調，科學並非生硬死板的知識，包括：繪本、影片、走讀等，都是學科學很好的方法和媒材。「當孩子覺得學習很有趣，他的知識拼圖就再加一塊。」

很多用心的爸媽會帶孩子去博物館或科教館、科工館等。她提醒爸媽，若期待孩子參觀過後，立刻學會相關知識或技能，有點不切實際，只要孩子學會一些，就算只有10%、20%都好，「只要有興趣，知識就可以不斷地延伸和連結。」

另外，生活中的實際體驗或特殊事件，也是很好的學習方式。例如：今年4月北美出現全日食，是難得的天文現象。觀看新聞的同時，可以問問孩子、日食是如何生成的？日全食、日環食、日偏食的生成原因有什麼不同？為什麼日全食出現，白天會變黑夜？

她建議，爸媽不妨先帶孩子看相關的書籍和影像，而後再帶到天文館、參觀與日食相關的展場，一來孩子參觀時不容易走馬看花，二來學習的知識更有系統。

所有的科學都是從好奇心出發

徐麗婷提到，推普科普教育幾年下來，最開心的是，看到孩子驚喜的表情、眼睛整個亮起來。

「所有的科學都是從好奇心出發。」當你對世界充滿好奇心，自然想探索、了解各種現象的原因及如何解決問題。

她分享自己的求學過程，幾乎喪失對科學的興趣、對什麼都無感。直至出國念博士，明顯感受到同學大多是出於喜歡、好奇、有趣而念上來，和她一路自我要求、強逼自己讀書，動機截然不同。

看到他們對各種事物好奇、想要探究，像是畢業前製作畢業帽、精心設計機關，十分投入。大多數的亞洲學生都認為，與其花時間弄這些，不如多寫一點論文比較實在。徐麗婷卻在歐洲同學的身上看到，適當的娛樂與休息，反而可以讓工作更有效率與創意。

徐麗婷育有7歲的兒子。當媽媽以後，她希望他成為愛閱讀、愛音樂、對世界充滿好奇心的人。但她明白，不是大人對小孩說：「去讀書！去練琴！」孩子就會自動變成愛閱讀、愛音樂的人。所以，在對兒子有任何期望之前，她要求自己先成為那樣的人，成為享受閱讀與音樂的媽媽。她期望自己是個「跟著小孩一起成長」的媽媽，而不是「監督小孩成長」的媽媽。

雖然曾經失去好奇心，但在陪伴孩子和學生的過程中，徐麗婷看重每一個「為什麼」，即使她很累了或是根本沒有興趣，但她會要求自己回答孩子的問題，或是跟孩子一起找答案，珍視孩子的好奇心和所有的問題。

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文章授權轉載自《未來Family》