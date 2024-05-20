高職學什麼》動力機械群-汽車科：台灣黑手已變身為「黑金鐵飯碗」

讓天賦自由，行行出狀元。本刊2024年推出全新系列《高職學什麼》，介紹技職體系15群科，每月第二週與第四週上線。本期主題為「動力機械群」，訪談台中高工汽車科。

工業革命至今，愈來愈多「會動的機械」被發明，讓人類的生活、交通都愈來愈方便，產業也隨之升級，衍生出的產業鏈與人力需求，相當龐大。

動力機械群便是在培養相關人才，旗下科別有汽車科、重機科、飛機修護科、動力機械科、農業機械科與軌道車輛科，學習範圍主要是陸上與空中的交通運輸機具。

培育的人才方向，則包含汽機車維修、汽車美容、鈑金與塗裝、軌道車輛維修、航空器維修、農業機械操作與維修、產業動力機械操作與維修及零配件銷售等等。

由於台灣擁有汽車、機車的人很多，相關需求強勁，汽車科向來頗受歡迎，畢業後除了能做銷售、維修、保養等較傳統的工作外，汽車美容、汽車鍍膜、汽車鈑噴、影音改裝等新興服務，也很搶手，而且待遇頗優。

學習汽車裝配、保養與維修的原理與技術

台中高工汽修科主任林侑詳分享，汽車科主要在學習汽車學理、檢驗及維修的基本知識，以及汽車裝配、保養及維修的基本技術。

若以課程面來看，汽車科在部定必修中的專業科目，包含應用力學、機件原理、引擎原理、底盤原理與基本電學等。

實習科目則有機械工作法及實習、機電製圖實習、引擎實習、底底盤實習、電工電子實習與電系實習等，另外還有車輛技能與機器腳踏車（也就是摩托車）技能等兩大領域的實習課。

實際拆修車輛各零件，讓學生從做中學

如果以各年級來看，在一年級時，主要讓同學對汽機車有基礎瞭解，包含基本構造、認識零件、系統功能等；林侑詳說明，此時的教學重點放在引擎跟底盤，除了有學理上的認識之外，也會在實習課上動手練習拆裝，從做中學。

到了二年級，會從一般引擎進展到噴射引擎，配合電腦診斷的數據研判，來練習做簡易的故障排除。二下時會學汽車電系，瞭解汽車中的電子系統，同樣也搭配實習課。

三年級則更進階，包含引擎、底盤、空調、電器系統等修護，都在教學範圍中；而以台中高工來說，林侑詳分享，日間部同學大多會拚升學，夜間部同學則較多人選擇先就業，學校方面也與多家車廠合作，會協助媒合。

多會輔導考證照，畢業後直接就業也沒問題

簡而言之，在歷經汽車科三年後，包含引擎的原理、結構、拆裝、故障的判斷，到底盤的輪胎拆裝、煞車更換，再到車輛電氣、大燈、煞車燈等，乃至於影音設備、冷氣等等，都能做檢修判斷、故障排除。

摩托車方面，也是學到能像外面的師傅一樣做拆裝、故障判別等，已經是能從業的水準。

在證照方面，一般汽車科多會輔導學生考「機器腳踏車修護丙級技術士」與「汽車修護丙級技術士」，有些資質較優者，還會考乙級執照；另有部分汽車科會輔導有興趣的學生考堆高機操作、車輛塗裝、車體板金等執照，厚植就業實力。

因應趨勢，純電車與油電車也納入教學範疇

值得注意的是，因應氣候變遷、能源轉型等世界趨勢，汽車產業正面臨重大變革，電動車與油電車占比逐步提升，為求因應，各校也陸續將電動車與油電車納入教學範疇。

以台中高工為例，是在校訂課程中加入相關內容，林侑詳強調，學校正努力擴充電動車與油電車等相關設備，老師們也持續進修、常到業界取經。

必要時，還會請業界專家到學校協同教學，藉其現場實務經驗與技術能力，讓學生所學能確實接軌業界需求。

什麼人適合讀？喜歡車子、有志從事相關產業

什麼樣的人適合讀汽車科呢？台中高工汽車科校友、汽車技術職類國手吳宸安認為，最好是對車子有興趣，這樣讀起來會比較有動力，像他自己就是因為父親開汽車修配廠，從小就喜歡車子，很習慣在各式零件中玩耍，後來也因而選讀汽車科。

吳宸安分享，他在高一時看到學長比賽的樣子，就有種也想要「展現自己」的衝動，便參與了科內的選手選拔，從此走上競賽之路，高二時，他拿到了全國技能競賽的分區賽第六名，雖然沒進決賽，但覺得自己挺有天份的；高三時，拿下分區賽第一名，闖進決賽後也奪冠，

去年從台中高工畢業後，他在8月時選上了國手，也進到台灣師大讀車輛與能源工程學士學位學程，並奪下2023亞洲技能競賽汽車技術銀牌，目前正備戰今年在法國里昂舉辦的國際技能競賽。未來，吳宸安希望能到德國等工業大國學習。

照片提供：林侑詳、吳宸安

升學或就業的選擇寬廣，儼然「黑金鐵飯碗」

喜歡車子當然加分，但林侑詳補充道，只要有志於從事相關產業的人，就適合讀汽車科，不用擔心自己會學不好，汽車科的專業科目都是「有心」就能學成；以台中高工汽車科來說，有時也會收到一些有學習障礙的孩子，融入的狀況都還頗優。

至於升學進路，可走車輛工程系、機械工程系、機械系、飛機工程系、航空機械系、造船及海洋工程系等等，也能走工程類組、工業管理、工業設計等。

未來就業選擇也很多元，林侑詳強調，車子相關的產業屬於剛性需求，永遠都在，而且有很多可能性，例如，可以自己開業，也能朝進大公司如TOYOTA、BMW等努力；可以做傳統的維修保養，也能做新興的鍍膜美容；可以走實作修配，也能做銷售業務。

由於志願役有汽車修護專長兵種，也有些人走這條路。拋開成見，過往的「黑手」如今已變身為「黑金鐵飯碗」。

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文章授權轉載自《未來Family》