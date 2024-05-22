寫作教室／閱讀如走迷宮 抓不到重點？試試精讀策略「SQ3R法」

閱讀，對某些同學來說就像是在走迷宮，容易迷失在文字建構的空間裡，苦於把握不到重點。所幸，我們擁有許多心法祕笈，只要能嘗試運用，就有機會破除迷宮般的障礙。SQ3R法是美國心理學教授羅賓遜所設計的一套精讀策略，接下來讓我們稍微了解這套閱讀策略的進行方式。

「SQ3R法」集結了五個英文單字的第一個字母，分別是：

概覽（Survey）：迅速、概略的瀏覽閱讀範圍，獲得粗淺印象。 發問（Question）：針對文章內容提出問題來問自己。 精讀（Read）：在文章中找到問題的對應答案，並畫下重點記號加強印象。 背誦（Recite）：閱讀完該段落後，嘗試重述有關問題的答案。 複習（Review）：複習文章中進行過的標註、記號，加強自身記憶。

依循這五步驟，我們能快速掌握一篇文章的要旨。以《好讀》周報2024年4月22日第10、11版刊登的文章〈波蘭作業放寬 引爭議〉進行示範：

第一步「概覽」：

藉由標題與粗略瀏覽文章，得知文章重點在於「波蘭政府對於回家作業進行政策調整」。

第二步「發問」：

為在重點上提問，不妨留意文章各段落小標題，對此逐一設問。本篇小標題分別提及「學生、教師、家長」的立場，這便是可以設下問題之處，甚至可更進一步思考，其他國家是否有相似變革？而若遇到沒有小標題的長文類型，這時善用六何法，逐步針對問題進行提問，也能扣住文章核心！

第三步「精讀」：

依照前一步驟設立的問題，在文章中逐步找到各自的看法。學生認為有更多時間可培養興趣，家長呈現兩極評價，教師方面指出改變過於匆促，擔憂擴大學習落差。而南韓藉由限制作業量試圖改善學習壓力，美國則交由老師與家長共同決定。

藉由第一步驟，使我們粗略了解文章談論的內容，再藉第二步驟的發問，進一步扣住文章進行思考，如此一來，進行第三步驟時，便能聚焦於我們需要的線索。完成前三步驟，掌握了文章的脈絡和各段文意，隨後可再進行第四、五步，使自身對文章更加精熟。

如此多加練習，除了不再懼怕長文所築成的迷宮挑戰，我們更能在重複演練的過程中，有效的吸收好讀文章的精華，將其內化成為未來寫作時的絕佳材料。