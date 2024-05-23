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好讀周報／對轉職毫不猶豫 她為成為太空人棄奧運選拔

聯合報／ 好讀周報
伯奇（右）曾與隊友拿下2019年秘魯泛美運動會女子麥迪遜賽冠軍。（圖／CNN）
伯奇（右）曾與隊友拿下2019年秘魯泛美運動會女子麥迪遜賽冠軍。（圖／CNN）

文／陳韻涵輯

新聞故事：美國女子自行車好手克里斯‧伯奇（Chris Birch）具備麻省理工學院（MIT）生物工程博士學位，她曾為美國國家女子自行車隊的一員，但在準備參加因為新冠肺炎疫情延期的2020年東京奧運期間，毅然申請徵選美國太空總署（NASA太空人。她錯過奧運國手選拔，但嚮往太空的她不僅入選候選太空人，且已完成相關培訓。

有線電視新聞網（CNN）8日報導伯奇轉換跑道的故事，她的學經歷傲人，大學和碩士修習數學、生物化學和分子生物物理學等，之後取得MIT生物工程博士學位，學成後在河濱加州大學教生物工程，並在加州理工學院教授「科學記述與通訊」。

2018年，伯奇離開學術圈，投身職業自行車生涯，共贏得11座全美冠軍，並多次代表美國參加世界錦標賽，並接受國手訓練準備出賽2020年東京奧運。東京奧運因疫情延後，伯奇受訓期間申請加入NASA，這項決定讓她錯過奧運選手選拔，於是全心投入NASA徵選。

她覺得太空人選拔過程非常有趣，一點也不可怕：「我真的很享受，完全不像面試或考試，超級好玩。對我來說，感覺就像是個有趣的遊戲。」

她在過去兩年半的受訓期間學習太空漫步、駕駛T-38教練機，掌握遠征技巧，並習得在國際太空站上操作機械手臂所需的技能；此外，她也學習俄語，為日後可能操控俄羅斯「聯盟號」太空船做準備。

37歲的伯奇今年3月從德州詹森太空中心結業，她對職涯轉換毫不猶豫，如今更嚮往太空飛行。隨著訓練內容變得充實，伯奇自信有機會上太空。她野心勃勃地說：「我絕對願意探索星球，我認為我有機會在太空站做研究，甚至出艙執行任務。」

阿提米絲計畫是NASA睽違50年來首次載人登月計畫，美國與加拿大太空總署4月宣布訂今年底進行的「阿提米絲2號」任務，美加4位太空人將飛往月球背面，演練明年的登月任務後返回地球。

伯奇工作時會戴壓力手套在真空艙內練習操作機械，並使用獵戶座太空船模擬器（見圖）。（圖／Ｘ平台）
伯奇工作時會戴壓力手套在真空艙內練習操作機械，並使用獵戶座太空船模擬器（見圖）。（圖／Ｘ平台）
伯奇工作時會戴壓力手套在真空艙內練習操作機械（見圖），並使用獵戶座太空船模擬器。（圖／Ｘ平台）
伯奇工作時會戴壓力手套在真空艙內練習操作機械（見圖），並使用獵戶座太空船模擬器。（圖／Ｘ平台）

NASA 太空人 好讀周報 東京奧運 美國

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