快訊

日劇「麻辣教室GTO」資深男星心衰過世 享壽81歲

中捷緊急對講機長按3秒才通話 盧秀燕：研究縮短秒數

張齡予遇詐每張信用卡都被盜刷 追源頭「埋禍3個月」：懊悔沒有挺身而出

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好讀周報／台灣暖化將持續到世紀末…報告：海平面上升1縣市最嚴重

聯合報／ 好讀周報
台灣首份「氣候變遷科學報告」發表，指出若全球暖化持續惡化，未來夏季恐長達7個月。記者曾原信／攝影
台灣首份「氣候變遷科學報告」發表，指出若全球暖化持續惡化，未來夏季恐長達7個月。記者曾原信／攝影

文／記者胡瑞玲

環境部與國科會日前發布2024國家氣候變遷科學報告，這也是去年氣候法通過後，我國第一本氣候變遷科學報告。報告顯示，台灣暖化將持續到本世紀末，若無法有效控制溫室氣體排放，台灣夏天恐長達7個月、高溫逾攝氏36度的天數將增加75天，且海平面將上升，雲林、台南、彰化、基隆等縣市溢淹面積增加顯著，農作物產量也會受影響。

國科會2011、2017年，曾先後對應聯合國政府間氣候變化專門委員會（IPCC），並根據台灣本土模型，發布二次「台灣氣候變遷科學報告」，氣候法上路後，根據法規再度發布新版本，並更名為「國家氣候變遷科學報告」，內容包含全球及東亞氣候變遷概述、台灣氣候變遷現象與衝擊資訊、氣候變遷風險與調適科學架構。

●重要糧作 因高溫減產量

根據報告，若全球暖化無法有效控制溫室氣體排放，台灣的夏天恐長達7個月，除增加人體健康威脅與都市熱島效應外，水稻、玉米等重要糧食作物與畜牧將受高溫影響而減少。

模式評估，水稻產量整體趨勢下降，世紀中、末分別減少13%及18%，玉米產量整體也呈下降趨勢，世紀中、末平均分別減少10%、17%。

●動植物棲地 適生面積減

生態上影響，天然森林面積適合生長的海拔高度將提高173公尺，反映動植物棲地變化，適生面積僅餘現在的16.08%。水溫若高於攝氏33至34度，不利於海草生長，全球海洋生物量於2030年後下降幅度逐年加劇，高碳排情況下，2060年後生物量將大幅減少。

●極端降雨 每10年來一次

報告提及，全台用水相對敏感的春季，連續不降雨日數將增加、豐枯水期的差距也增加，乾旱事件強度及頻率提高，極端暴雨將成新常態，現在50年才發生的極端降雨，未來可能每10年就發生一次。此外，未來侵台颱風數量受暖化影響將減少，但風速及降雨會有增加趨勢，對台灣水資源管理及災害風險都有影響。

中研院環境變遷研究中心特聘研究員許晃雄表示，此份科學報告利用各情境，顯示台灣暖化將持續到本世紀末，未來夏季延長、冬季縮短，乾濕季降雨差距增加，且暖化不利汙染擴散，將導致秋冬空氣品質更差。

●海平面上升 雲林最嚴重

中央大學水文及海洋科學研究所教授李明旭說，在暖化攝氏2度情境下，台灣海平面預估將上升34.5公分，造成海岸溢淹面積增加，並以雲林縣情況最嚴重，溢淹最大深度超過2公尺，淹沒面積達4.3%；其次為台南市，溢淹最大深度1.5至2公尺，淹沒面積3.29%。

全球暖化下的台灣氣候變遷。（ 製表／聯合報生活中心）
全球暖化下的台灣氣候變遷。（ 製表／聯合報生活中心）

好讀周報 暖化 極端氣候 氣候變遷 高溫

延伸閱讀

美挺巴示威…承諾對以學術抵制引議 美州立大學台裔校長李明東請退

「台語界費玉清」開唱被塞超狂大紅包 一看竟有2千萬！

台灣夏天恐長達7個月 「這疾病」要特別注意防範

環境部與國科會：海平面若上升 雲、南、基淹慘

相關新聞

好讀周報／台灣暖化將持續到世紀末…報告：海平面上升1縣市最嚴重

環境部與國科會日前發布2024國家氣候變遷科學報告，這也是去年氣候法通過後，我國第一本氣候變遷科學報告。報告顯示，台灣暖...

紐時賞析／以色列下令關閉半島電視台 控報導偏頗、煽動暴力

When Israel ordered Al Jazeera on Sunday to shut down operat...

國中數學／簡單又不簡單 千變萬化的三角形

大家隨手都能畫出三角形，簡簡單單三條線就畫完了，但你知道嗎？這三條線其實不隨意喔！想要組成三角形...

紐時賞析／總統不應凌駕法律之上 川普國會暴亂豁免權案引大法官熱議

Did the American Revolution actually happen? If it did, was ...

生活處處是科學》物理博士媽媽徐麗婷：沒有什麼是笨問題 孩子的好奇心最珍貴

很多爸媽苦惱自己並非理工背景，該如何培養孩子的數理腦？「野人窩科普閱讀」徐麗婷老師強調，重點並非教孩子很多的科學知識，而是好好呵護孩子的好奇心、養成思考的能力。

高職學什麼》動力機械群-汽車科：台灣黑手已變身為「黑金鐵飯碗」

讓天賦自由，行行出狀元。本刊2024年推出全新系列《高職學什麼》，介紹技職體系15群科，每月第二週與第四週上線。本期主題為「動力機械群」，訪談台中高工汽車科。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。