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閱讀數學／破解金融市場的數學家（上）

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
示意圖／Ingimage
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身價超過1兆的數學家吉姆·西蒙斯（J. Simons）於5月10日過世，他在數學研究上有卓越貢獻，曾任教於MIT、哈佛，同時也被喻為是華爾街最偉大的投資者，因為他創辦了文藝復興科技公司。在上個世紀，電腦科學剛起步，臉書創辦人祖克伯都還在托兒所時，西蒙斯就開始發展資料科學，破解金融市場，看出人們無法察覺的規律，得到了相當驚人的獲益。

有多驚人呢？文藝復興有3檔基金，其中1988年最早成立的大獎章基金，光是2018年有2400億台幣獲利，30年總獲利是3兆台幣。不扣傭金跟手續費，這檔基金30年的平均報酬率是66%。

§ 思考與行動力兼具的天才數學家

西蒙斯從小就展露對數學的熱情跟天分。四歲的那年，他們全家開車去海邊玩，爸爸中途停下來加油。西蒙斯覺得很怪，他認為油應該永遠用不完才對，因為汽油用完半桶，還剩半桶；半桶再用一半，還剩一半的一半；再用一半，也還是剩一半，這樣下去應該永遠都有汽油。

嗯對，西蒙斯4歲時獨自發現了汽油版的「無限芝諾悖論」。8歲時，西蒙的家醫師跟他說醫生是個好職業，西蒙斯回他：

「我比較想當數學家。」

「數學又賺不到錢。」

醫生這句話多數時候或許是對的，但就那麼剛好，他眼前的這位小男孩長大後，成為了可能是有史以來賺最多錢的數學家（註：廣義來說，最有權力的數學家是拿破崙）。

西蒙斯不僅數學好，還有非常強大的執行力，他只花3年唸完MIT數學系，畢業前還策劃了一場機車公路之旅，一路從美國騎到阿根廷。一路上他遇到各種生命危險，被人用槍指著頭、被關到監獄，最終都克服。

畢業後，23歲拿到麻省理工學院教職，再去哈佛教書；30歲時被邀請到紐約州立大學石溪分校當數學系主任，之後發表著名的「陳西不變式 」，奠定他在學術界的地位。

不過，西蒙斯不甘於現況。他曾經投資同學管理的基金大賺，好奇詢問下，知道同學建構了一個計量經濟模型，用來預測商品的期貨價格。西蒙斯也曾經寫過一篇論文〈股市行為的機率模型與預測〉，把股市分成8種「狀態」，比方說高變異狀態，表示股票會大漲大跌；良好狀態表示股票會普遍上漲。如果能用數學賺錢，那不是把兩項興趣結合嗎？

（未完待續）

哈佛 報酬率 數感實驗室 華爾街 閱讀數學 麻省理工學院

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