選科系職業輕鬆談／追尋百萬科技夢——台積電製程工程師

年輕一代成長於數位科技環境，工程師一直是眾多青年榜上有名的夢想職業，尤其在臺灣半導體科技產業，更有護國神山台積電領軍。然而，背後真實面貌究竟是如何？該如何選擇科系、擁有何種特質才能更接近理想的職業生涯呢？

臺灣國、高中教育環境裡，很少著墨各種職業類型、就業環境的介紹，大部分的同學並不知道自己所選擇的志願科系，是否真如自己想像的模樣，又或者在未來能否幫助到個人就業與職業成就。

為此，力宇教育特別邀請了不同職業類型的專家，讓職場上的專家帶大家更了解真實的工作內容、產業的現況與未來發展、進入產業需要具備的特質、待遇福利等等，以提供同學們更好的建議與方向。

在職業輕鬆談系列第八集，我們邀請到台積電的小米工程師，與大家分享關於製程工程師就業環境的大小事，讓同學們對於未來職業規劃有更清晰的認識和想法。

Q1：在大學什麼科系可以成為製程工程師？

1. 化學系

2. 材料系

3. 化工系

Q2：成為製程工程師需要具備什麼特質？

1. 抗壓性

2. 分析能力

3. 邏輯思考

4. 溝通能力

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