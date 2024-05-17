科學人／用40年將研華推向工業電腦龍頭！ 一探劉克振的經營之道與成長心態

研華科技董事長劉克振曾經立下宏願：「我無法像運動員一樣在奧運會上為國人摘下金牌，但希望能在工業電腦領域為國人拿下第一塊金牌！」他以40年的時間把研華科技推向工業電腦的龍頭地位，成為市值超過3000億元新台幣的全球企業。理工背景的他，在拓展業務和開發產品的思路上，並不拘泥於科學，而是務實「下鄉」感受市場的需求。扎實的科學知識和敏銳的市場嗅覺，讓他能清晰判斷市場趨勢，抓住需求轉變的機會，構築企業願景。劉克振堅定地說，他的經營之道就是：「當市場告訴我，我該做這件事，我就會去做這件事。」

林詠翔（以下稱 Vincent）：這兩年人工智慧（AI）急速發展，對於工業電腦有哪些影響？

劉克振（以下稱劉）： 新工具的發明，對於使用工具或是需要工具的人，以及上下游相關產業的人，感受都是最直接的。智慧移動裝置，例如倉儲機器人，依照工程師給定的指令執行任務，背後的邏輯不外乎是把需要的結果提供給需要的人，說得更精簡一點，就是把結果提供給「對」的人。生成式AI突破市場的關鍵，是把「程式語言」用「自然語言」包裝，把所謂的「計算」與「溝通」，用直覺的介面重新詮釋，如此一來，「對」的人變多、變廣，「需要」對的結果的人也跟著豐富、多元了起來。

工業電腦必須整合軟硬體，生成式AI使得AI與物聯網（IoT）的結合更多樣化，整合兩者的人工智慧物聯網（AIoT）讓資料變得更有價值，同時也使得邊緣運算（edge computing）需求量大幅提升，進而推升工業電腦的供給，是工業電腦發展上很重要的推手。

Vincent：研華是工業電腦市佔率世界第一的指標公司，現在更結合AIoT轉型成AIoT加邊緣運算的全方位解決方案供應商。要成為世界級的公司，有沒有什麼秘訣？

劉： 我認為關鍵在於「願景」的設計，建立願景之後，再去設計如何佈局、協作，共同堆砌出實現願景的道路。研華的文化是每五年會重新審視這個五年願景，總結這五年的市場變化，並對未來進行評估、對願景重新描述，凝聚新的共識。

從2010年到現在，研華以「智能地球的推手」為願景，致力於全球的智能發展。研華的辦公大樓四處都會見到「Enabling an Intelligent Planet」的標語，就是要提醒同仁，「成為智能地球的推手」就是我們的任務宗旨。

Vincent：你認為科學與科技有什麼不同？

劉： 在學術界，感受不到商場上的節奏感。科技產業常常沒有時間回頭去問：我們現在做的產品，使用到哪些科學？這些科學的本質是什麼？科技人在職場，大概會從三個管道學習科學：市場、客戶、員工。展開來說就是科技人根據各自的科學背景，會預先對市場的未來有一個基本的判斷，當某個機會慢慢浮現，可能是發現市場的需求，或是客戶提供的資訊，我們會核對是否符合公司對這個機會制定的幾個指標，這些指標當然就包含科學概念的理解、產品需求的趨勢，或是公司核心價值等各方面的綜合評比，如果符合公司的願景藍圖，就會找時機進入市場。所以科技真正的價值，在於科學與市場的交流與對流。市場不斷餵養科技公司，科技公司配合大環境給我們的資訊，在創造科技產品的同時，也觀察市場趨勢，再配合市場反饋，調整願景和共識。

Vincent：你是業界少數同時精通科學與管理學的前輩，你是怎麼學習又掌握這麼大量的知識？

劉： 事實上，科技與經營的關係並不是分隔的兩種體系。我從交通大學電信工程學系畢業之後踏入職場，自然而然接觸到銷售，這期間我並沒有把我需要的知識區別成這個是管理學、那個是科學，只是不斷透過「訊息」的來源告訴我，要解決眼前的問題，就需要學習我不知道的事情，或許是更新科技知識，或是管理的藝術，也可能是其他的東西。

閱讀書籍，是我創新的根源，我每個月都會去誠品書店兩次，去之前並沒有預設要看什麼書，但是我心裡會帶著一些問題，抱著疑問去找答案，讀到好書我會做筆記、買回來發送給朋友或是員工。若是有展覽，我也會安排時間參觀，展覽是知識沉澱過後的精華，對於知識的汲取特別有效率。這個習慣，也分享給大家。（袁珮閎 整理）

劉克振的企業家之路 ・ 21歲（1975年）台灣交通大學電信工程學系畢業。 ・ 25歲（1979年）美商惠普科技（HP）台灣分公司，擔任業務工程師。 ・ 29歲（1983年）與同事共同創立研華股份有限公司，並擔任董事長。 ・ 45歲（1999年）研華股票在台灣證券交易所上市。 ・ 49歲（2003年）研華成為全球最大的工業電腦領導者。 ・ 65歲（2019年）獲中華民國科技管理學會科技管理獎個人獎。 ・ 69歲（2023年）當選工業技術研究院院士；研華入榜「道瓊永續世界指數（DJSI-World）成份股」，位列產業永續發展前10% 企業。

（本文出自2024.05.01《科學人》網站，未經同意禁止轉載。）