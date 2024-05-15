好讀周報／與諸葛亮相敬又如親人 歷朝少見的君臣情感…一探你不知道的劉禪2

文／羊咩老師

諸葛亮的〈出師表〉是高中國文必讀課文，在進入〈出師表〉前，羊咩老師從這封「情書」的收信者──後主劉禪的角度琢磨君臣關係。

●〈出師表〉的眼淚 對少主的擔心失望

第二段演出，是北伐屢次失敗之後，《虎嘯龍吟》第17集。

在第五次出師失敗後，戲劇中有一段孔明獨自祭奠先主的獨白：

主公，亮錯了嗎？

十年了，我五次興兵，耗盡益州財力，

隴上多戰死之骨，田間皆思親之婦

亮輔佐主公起兵之時，為的是太平、是一統啊！

誰又能料到，竟然事與願違至此！

然而大漢偏安，若不收復長安，遲早為魏所併吞，

亮日日夜夜，未敢一日鬆懈。

主公啊，您告訴亮，何為對？何為錯？

諸葛亮滿面是淚，對著先主靈位深深下拜。

這邊鏡頭一個切換，再次抬頭的孔明已是三年後，白髮蒼蒼，老態垂矣。

他向先主靈位深深一拜，這次第六次出師。

這是他人生最後一次出師，而他的步伐已略顯蹣跚了。劇裡給他一個長鏡頭，垂垂老矣的孔明走在一條漫長小徑上，一步一步，銀鬚冉冉，長袍隨風飄揚，孤獨而堅定走在荒山野嶺中。

千山我獨行，路迢迢兮而修遠。他在堅持些什麼？接連五次的出兵失敗，難道孔明真的不曾疑惑過？

緊接著，戲劇拍的是第六次出師。年老的孔明出師前望著風中飄盪的大旗，「克復中原」四字，那是他對先主一生的承諾。

這次，能完成這項承諾嗎？

這一次的出師，後主哭了，相較於上一次的作態，明顯可看出後主這次有更多的不捨──看著眼前這位老人又要出征，後主突然上前抱住了相父。

這一段演員的經營十分精采，老相父的眼神中帶著慈愛，猶豫了會，終於伸手回抱住眼前這個長不大的孩子。但眼角餘光飄見空中克復中原的大旗，畢生謹慎的老人意識到自己失態，堅定的推開君王，再次執臣禮深深下拜。

從戲劇演出回到本文，也許我們更能品味出孔明委婉的父親關懷。沒錯，他是個謹慎再謹慎的人，整篇〈出師表〉，我們看到一位老人不斷的嘮叨，一如我們的家人。但即使他對這位少主有很多的擔心和失望，即使孩子好像總達不到他的期許，但他依舊願意為孩子擋下風風雨雨。

每天奔波，只為你。

千千萬萬遍，只為你。

但他是那麼不擅長表現他的情感，二十年前的知遇之恩，如今人生過半，過去一起打拚的戰友多已凋零。他一人苦苦支撐，只為了當年那群人的共同夢想。他常常提起當年，因為那是他準備一展鴻圖、意氣昂揚的時光。他看著你彷彿看到當年那個懂他的人，那個猥自枉屈三顧茅廬的人。

遂許先帝以驅馳，

夙夜憂勤，恐託付不效，以傷先帝之明。

父母那輩的故事我們不見得懂，但他們開始講古時有時總讓人不耐。

但我們也許可以換個角度想，上一代人心心念念想著的「當年」，也許是他人生最好的時光。備課用書在第四段的段落大意只寫了「自敘生平」，但我們仔細深思，孔明敘述的，恐怕是他記憶最珍貴的回憶。

那一年，南陽躬耕，與那位明主的相遇，他們看到了相同的夢想。

整篇〈出師表〉的眼淚，哭的是老人對曾經輝煌年歲的回憶，是僅存下來的人必須完成的信念，是對故人之子的勸勉提攜與期許，更是對那個人──當年那個對不到三十、名不見經傳的年輕人全然信任，在茅廬中邀他共執天下的誠懇，最忠誠的感念與回報。這樣的情感，劉禪懂得嗎？

●舊人後人 以禮厚待 君臣情感 歷朝少見

人與人的情感是如此複雜，以致諸葛亮死後，劉禪的反應與作為也成了後世學者爭論之處。諸葛亮死後，劉禪二次拒絕民眾為其立廟祭祀的要求。有些學者認為，這是後主對相父獨掌大權的不滿。

但相較於歷史各朝親政後少年天子，劉禪對諸葛亮的尊敬顯然依舊：他沿用丞相舊人，諸葛亮遺命推薦的臣子，劉禪並未視作黨羽加以剪除，反而繼續遵從丞相遺命。

其次，將軍李邈在諸葛亮死後上疏，指稱諸葛亮「身仗強兵，狼顧虎視」，被劉禪誅殺。對諸葛亮之子諸葛瞻，後主也禮遇厚待。諸葛瞻17歲成為駙馬，往後一路升遷，直到最後諸葛瞻殉國而死，後主始終厚待諸葛家後人。

相較於其他親政後就對顧命大臣大加清算的皇帝，劉禪對諸葛亮的感念之情，可能是中國歷朝間少見的君臣情感──他們彼此間也許有著失望、也有敬畏，有意見不合，但更多的是相互尊重、關懷，如親人般不可抹滅的情感。

回歸真實史事，也許我們才能在平凡中見其不平凡的偉大。

成就孔明的，不是他的足智多謀、神機妙算，而是他不輕易承諾的謹慎，一但承諾便鞠躬盡瘁的忠貞，是他的賢，更是他的「忠」──為了那句承諾，千千萬萬遍，終不後悔。

而當我們將英雄剝去光環，回歸到一般人的身分，我們才能從較公正的角度思考，當下如果是「我」，「我」該如何抉擇？「我」是否會做得更好？太多歷史人物被民間傳說扭曲面目，只有將外在濃妝卸去後，孔明不再神機妙算、劉禪不完全愚昧無知……我們才能盡量體會他們在每一個人生抉擇上的不易，為此抉擇而勢必承擔的風險和犧牲，以及他們對自我的價值信念的堅持。

理解了這些，這些被傳唱千古的歷史人物才不再只是一個文化代號，他們不完美、他們會犯錯，他們的人生坑坑洞洞可能比我們還要坎坷難行──但正因為他們是活生生有血有肉的人，他們的生命歷程之於我們，才更有借鑑的珍貴價值。（本文收錄於羊咩老師《上一堂人生國文課》，遠流出版）

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