好讀周報／「樂不思蜀」的阿斗是真扶不起還是裝傻？ 一探你不知道的劉禪1

文／羊咩老師

諸葛亮的〈出師表〉是高中國文必讀課文，在進入〈出師表〉前，羊咩老師從這封「情書」的收信者──後主劉禪的角度琢磨君臣關係。

●被俘後「樂不思蜀」 阿斗果真扶不起？

為了營造出孔明神鬼莫測的形象，羅貫中大筆一揮，眾多英才集體淪為配角，周瑜、魯肅暫且不提，後主劉禪──那個「扶不起的阿斗」，恐怕更是被「抹黑」後的最大受害者。在諸多改編三國的戲劇、電玩中，劉禪清一色被塑造成肥胖愚痴，或是幼稚軟弱的丑角，而被俘後那句「樂不思蜀」更成了最大汙點……

但，劉禪當真如此無能嗎？

事實上，劉備白帝城託孤時，劉禪大約17歲。孔明上〈出師表〉時，阿斗大約23歲。直至相父病逝五丈原，劉禪29歲，在此之前朝政一直掌握在孔明手上。若說孔明事事親力親為，是因為劉禪的軟弱無能，或許我們可在諸葛亮死後，後主親政的各項措施，一觀失去相父後，阿斗是否如此「扶不起」。

孔明死後，劉禪接受孔明遺命，任用蔣琬、費禕、董允等能臣。但劉禪廢除丞相制，將相權文武分離，使蔣、費、董等人交錯執掌軍、政大權，不再有先前獨攬全權的狀況發生，成功收回君權親政。

其次，諸葛亮死後，劉禪立刻放棄北伐，與民休生養息。但邊防並未因此鬆動，中期的興勢之戰大敗曹爽，甚至間接導致曹魏空虛，被司馬氏乘隙所篡。在後主親政後長達29年，蜀漢其實皆能維持穩定政局，直至最後十年才因惑於宦官黃皓、無法整合派系等問題，降於司馬氏政權。

而有名的「樂不思蜀」──讓我們試想一下吧！身為階下囚，當司馬昭故意試探時，你該怎麼回答？是哭哭啼啼的表達思念故國之情？還是明哲保身裝傻裝無能？（別忘了，哭哭啼啼不忘故國的李後主，最後下場就是賜死）

這麼一看，後主雖然說不上是英明少主，但也絕非昏庸愚昧。當我們理解了劉禪並非戲劇演出那麼幼稚柔弱時，恐怕更能理解孔明在〈出師表〉中的複雜情感：如父子、如師生、卻又不敢行差踏錯，有違君臣分際的步履維艱。

●軍政皆在相父之手 端上巨鬯意在試探

要十六歲的高中生一下子理解老相父的情感恐怕有些困難，所以我建議以影片做為輔助。近年陸劇大軍師司馬懿系列下部《虎嘯龍吟》中，由王洛勇飾演的孔明，細膩展現孔明的謹慎壓抑，但眼神中又難掩對少主的期待、勉勵的父親關愛，是非常動人的演出。其中有兩段演出，我推薦於課堂播放。

首先播放的是《虎嘯龍吟》第6集。

這段演出最接近本課寫作背景：正是孔明首次出師之際。先不論這段演出中阿斗過度的浮誇幼稚，但編劇設計了一個橋段，倒是課堂上可與學生討論之處：

出師時阿斗向孔明敬酒，但酒器卻端上了「巨鬯」──這個奉宗廟祭祀天神、地祇、人鬼，非天子不得用的器具。

孔明愣住了，旁邊將士也是一臉疑惑。

到底，阿斗是真傻不懂巨鬯的象徵意義？還是假傻在試探諸葛亮？

對比我們先前對劉禪歷史形象的更正，當軍政皆握於諸葛亮之手，實際上可能並不愚笨的劉禪，難道對這位相父當真沒有半點忌憚？而這一幕演出，同時也讓學生清楚看到諸葛亮尷尬的位置：如父、如師，但他同時依舊是臣。

我們回來再讀課文，「先帝」、「臣」聲聲呼喚，謙詞多次的使用，句句皆是老臣深意。往前一步就是下一個曹操司馬懿，往後一步太過謙抑，他又不足以撐起整個國家並扶植後主。