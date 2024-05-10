國際小學堂／全球珊瑚大量白化 30年來第4次

氣候變遷使全球表面海溫上升，澳洲大堡礁等各地珊瑚礁系統首當其衝，面臨嚴重白化危機，「海中熱帶雨林」逐漸成為水中墳墓。美國國家海洋暨大氣總署（ＮＯＡＡ）四月宣布，近卅年來第四次全球性珊瑚白化事件正上演。專家憂心若不採取行動，珊瑚礁生態將遭受永久破壞。

大堡礁白化史上最慘

法新社、路透報導，大堡礁正經歷史上最嚴重白化。

大堡礁海洋公園管理局四月指出，根據科學家的空中調查，大堡礁一千多個珊瑚礁有約七百卅個已白化，比率達約七成三。今夏（澳洲夏季為十二月至二月），大堡礁整體累積遭受的影響比往年更嚴重。

大堡礁號稱世界最大生物結構，綿延二千三百公里，孕育六百多種珊瑚和一千六百多種魚類，生物多樣性傲人。

但大堡礁海洋公園管理局首席科學家畢登說，氣候變遷是全球珊瑚礁最大威脅，「大堡礁是不可思議的生態系統，但儘管屢次展現韌性，今夏尤具挑戰」。

珊瑚噅何白化 製表／高詣軒

熱帶天堂淪水中墳墓

法新社記者四月走訪大堡礁備受衝擊的地區、澳洲東北角的「蜥蜴島」。過去該地可謂小型熱帶天堂，珊瑚礁生機蓬勃，如今卻彷彿是水中墳墓。

在該島工作生活卅三年的海洋生物學者霍格特說，她最初來到蜥蜴島時，珊瑚白化大約每十年發生一次，現在卻是年年上演。

蜥蜴島脆弱的軸孔珊瑚約有八成在今夏白化。霍格特說，這些珊瑚是否已遭受過量傷害而無法復原，目前不得而知。

大堡礁基金會執行董事馬斯登則說，大堡礁甫遭逢史上最嚴酷夏季，若不立即推行全球減排及有效保育，恐會永遠失去這些無可取代的珊瑚礁生態系。

海溫影響蟲黃藻共生

珊瑚對環境極為敏感，環境條件改變將直接影響珊瑚與蟲黃藻的共生關係。當海水升溫，珊瑚會為了存活而排出蟲黃藻，進而導致白化；若海水高溫持續不退，珊瑚最終會變白、死亡。

珊瑚白化危機不限於大堡礁。全球主要珊瑚礁監測機構、ＮＯＡＡ營運的「珊瑚礁觀測」四月中宣布，全球性珊瑚白化事件已上演；自從去年二月，已有至少五十四個國家及地區的珊瑚礁歷經大規模白化。

過去三次全球性珊瑚白化分別為一九九八年、二○一○年、二○一四年至二○一七年，和去年一樣均碰上聖嬰現象，該現象常造成海水變暖。但聖嬰現象加上氣候變遷影響，過去一年表面海溫已打破一九七九年紀錄以來新高，有專家擔憂全球珊瑚礁無法撐過劇烈、持久的高溫壓力。