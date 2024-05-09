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圖表看時事／暖化使登革熱病媒蚊北漂 一圖看埃及斑蚊恐突破哪些縣市

聯合新聞網／ 記者鄭朝陽／台北報導
國家衛生研究院調查及推估顯示，近年造成登革熱的兩種病媒蚊分布，有提高海拔高度現象和向外擴散的可能，若持續升溫，埃及斑蚊恐跨越北回歸線「北漂」到台中以北，讓疫情更難控制。記者黃仲裕／攝影
國家衛生研究院調查及推估顯示，近年造成登革熱的兩種病媒蚊分布，有提高海拔高度現象和向外擴散的可能，若持續升溫，埃及斑蚊恐跨越北回歸線「北漂」到台中以北，讓疫情更難控制。記者黃仲裕／攝影

地球升溫增加疫病風險並非空穴來風，國家衛生研究院調查及推估顯示，近年登革熱的兩種病媒蚊分布，有提高海拔高度的現象和向外擴散的可能，一旦氣溫持續升高，最令人擔心的埃及斑蚊恐跨越北回歸線「北漂」到台中、南投、苗栗、花蓮等縣市；專家指出，除應持續監測，要做好環境管理，不能讓埃及斑蚊有北上立足的機會。

埃及斑蚊 台中、新北零星捕獲

國衛院國家蚊媒傳染病防治研究中心接受環境部委託，在全台監測、記錄白線斑蚊與埃及斑蚊的分布情形。該中心技術助研究員黃旌集指出，埃及斑蚊目前以嘉義縣布袋鎮或台南市新營區為北界，始終無法跨越北回歸線，但二○二二年在雲林北港、新北板橋車站各捕獲一隻埃及斑蚊，去年也在嘉義縣中埔鄉與台中新烏日車站內各捕獲一隻埃及斑蚊，當時有點擔心，所幸持續監測後均未再發現。

黃旌集說，這顯示埃及斑蚊可能藉由火車、高鐵等人為活動遷移，但應該還無法在這些發現點存活及繁衍。

白線斑蚊 逾一千五百公尺抓到

不過，黃旌集帶領的研究團隊每季以誘卵桶與誘殺桶進行斑蚊調查，發現過去白線斑蚊全台都有分布，且大致在海拔一千五百公尺以下，近兩年已有數十個捕獲點都超過一千五百公尺；推估埃及斑蚊可能適合在台南、高雄、屏東、台東與嘉義市存活，過去發現的海拔低於一千公尺，但依據未來升溫走勢推估，可能往北擴散。

黃旌集說，團隊依照升溫不同情境推估，未來氣溫升高攝氏一點五度，埃及斑蚊最北界可能會到台中市太平區與花蓮縣瑞穗鄉；若升溫二度，北界可能擴及台中市北屯區與花蓮縣花蓮市，可能分布區面積約占台灣總面積百分之廿五點五；升溫二點五度時，北界可能再擴及台中市潭子區與花蓮縣花蓮市，分布面積增至百分之廿八點四；萬一升溫至四點四度最極端的情況，埃及斑蚊分布北界可能會到苗栗縣竹南鎮及花蓮縣秀林鄉，分布區面積將增至百分之四十三點三。

棲地移轉 埃及斑蚊叮咬更多人

黃旌集表示，會特別留意埃及斑蚊的棲地移轉動向，是因牠雖與白線斑蚊都能帶有登革熱病毒，但牠的警覺性較高，通常白線斑蚊會一次吸飽血才飛走，埃及斑蚊對周遭動靜較敏感，常吸數次血才會吸飽、產卵，相較之下，埃及斑蚊會叮咬更多人，傳播疫病的機率與風險比白線斑蚊高出數倍。

台大環工所兼任助理教授劉銘龍表示，這項科學性的調查及推估，有助於因應氣候變遷提高疫病風險的調適作為，目前埃及斑蚊尚無法傳宗接代、建立族群，監測應持續進行。

環境部表示，因應氣候變遷的調適作為，這項監測會持續執行。

升溫使登革熱病媒蚊擴散 製表／都會地方中心
升溫使登革熱病媒蚊擴散 製表／都會地方中心

圖表看時事 暖化 氣候變遷 環境部 病媒蚊 登革熱

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