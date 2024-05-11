閱讀數學／TED演講中的情感成分

說起知識型演講、知識傳播，TED 絕對是過去十多年來相當重要的平台，許多人都曾經因為一場 TED 演講學到知識，或者由此認識一個新的領域。TED 主打「知識」。不過，最近一份學術研究發現，許多 TED 演講同時巧妙運用了「情感」，讓它的傳播更有效率、更加無遠弗屆。

今年初，一份研究分析了 TED 數千部影片的講稿，他們統計在這些講稿裡用了幾個情感用詞，再去跟講稿總字數相除，計算出「情感密度」（affect density）。另外，情感還可以分為正面與負面情感，比方說「開心」是正面，「沮喪」是負面。所以他們還給了每個情感用詞一個介於 - 1 到 + 1 的數值，再加總出這份講稿中的「情感價數」（affect valence）。

有了這兩組數值，第一個有趣的研究發現是：比起多數的科學文章，TED的情感密度與情感價數更接近電視、電影、影集。

仔細想想這是很自然的事，「埋首寫作」跟「直接與人溝通」，後者一定會更自然地流露出「人性」。就算講稿是事前準備的，可只要想像站在舞台上，想像台下有人在聆聽，講稿的情感密度一定也會比純文字高，所以光是形式不同，溝通方式就會自然而然地有所差異。但在這方面 TED 似乎又走得更遠一點，流露出更多的情感。

研究同時調查 TED 影片在 YouTube 上面的點閱數、留言數及按讚。進一步發現，平均來說，情感密度越高，情感基調越正面，都會吸引越多人喜歡。不過，這不表示每個主題都適用，例如心靈主題的講者訴諸情感，效果就很不錯；環境議題的講者大量使用情感詞彙時，效果不一定好。

研究進一步發現，這是因為某些主題我們可能會有既定立場，如果在還沒說服聽眾之前就導入情感，可能會適得其反。21世紀的知識需要經過料理，說成故事，用情感調味，引發讀者的共鳴，才能真正有效地將我們想傳遞的知識，送給對方。