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國中國文／「為母則強」 與母親有關的成語

聯合新聞網／ 力宇教育

五月有個重要節日──母親節，西元1919年由美國加維斯女士所發起，意在安慰歐戰中陣亡將士的妻母，後推行至各國，遂定每年五月的第二個星期日為「母親節」，是國際上為崇揚母愛的偉大所定的節日。

還記得小時候老師教唱的歌曲〈母親您真偉大〉：「母親像月亮一樣，照耀我家門窗……我愛您，您真偉大。」母親的溫暖懷抱永遠是孩子遭遇困難的避風港。

大家琅琅上口的〈遊子吟〉：「慈母手中線，遊子身上衣。臨行密密縫，意恐遲遲歸。誰言寸草心，報得三春暉。」母親為即將遠遊的孩子縫製衣裳，將擔心與關愛一一縫進衣服裡。

歷史上有不少著名的母親，例如岳飛的母親在岳飛後背上刺了「盡忠報國」四個字，提醒孩子報效國家；孟子的母親數次搬家，則是為了要讓孩子擁有良好的學習環境，故而有「孟母三遷」的故事。

還有哪些與母親相關的成語呢？讓我們跟著許由老師一起學習吧！

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力宇教育

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力宇教育 升學 學霸 母親節

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