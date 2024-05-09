好讀周報／翠綠封面可能含劇毒物質「砷」 法國國圖下架4書籍

文／陳韻涵輯

新聞故事：法國國家圖書館（簡稱國圖）4月25日宣布，已從書架撤下4本「有毒」書籍，這些19世紀書籍的翠綠色封面可能含有劇毒物質「砷」。

法國國圖公告指出，這些書籍當年在英國印刷，觸摸可能造成輕微傷害。館方下架並隔離有問題的書籍，送交實驗室分析每本書籍的砷含量。

美國德拉瓦州「溫特圖爾博物館」館員梅麗莎‧第安之前檢查一本1857年出版的精美綠色封面書籍時，發覺封面的綠色顏料不尋常剝落。美國德拉瓦大學研究人員則發現，維多利亞時代的出版商曾使用這種化學物質為書籍上色，這種含砷的綠色顏料被稱作巴黎綠（Paris Green）、翡翠綠（Emerald Green）或謝勒綠（Scheele's Green）。德國科學家謝勒（Carl Wilhelm Scheele）於1775年發明混合物「謝勒綠」，這種物質曾廣泛用於壁紙、油漆粉刷、紙製品顏料，直到19世紀末才被取代。

第安與德拉瓦大學研究人員自2019年起推動「毒書計畫」（Poison Book Project），對數百本書籍的封面進行重金屬測試分析，並根據研究結果列出潛在危險書籍清單，其中封面含砷的書籍會對館員、出版商、收藏家和研究人員造成健康危害，尤其需要謹慎處理和保存，建議穿戴耐化學藥劑的丁腈橡膠手套，將有毒書籍放在塑膠袋中隔離保存。

法國國圖館藏數量逾1600萬冊，館員比對潛在危險書籍清單後發現，館藏中有4本書可能存在風險，分別是1855出版的海耶斯（Edward Hayes）《愛爾蘭民謠》兩冊、1856年出版的史丹利（Henry Stanley）羅馬尼亞詩歌選集，以及英國皇家園藝學會1862年出版的書籍。

法國國圖表示，未來會擴大檢查「清單之外」的綠色封面的書籍。

世界衛生組織（WHO）警告，許多國家的地下水中含有高濃度砷，長期飲用受汙染的水或食用遭汙水汙染的農作物，可能出現慢性砷中毒症狀，導致皮膚病變和癌症。

第安說：「尚未發現任何人因為處理這類書籍而患重病的案例，我們想提醒大家嚴肅看待潛在危險，這樣就能避免悲劇發生。若有可疑書籍，毋須驚慌，密封包裝後丟掉就好。」