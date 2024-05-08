好讀周報／別喝飛機上的茶、咖啡？專家：冷熱水都會殺菌

文 ／編譯羅方妤

●飛機餐／10台烤箱全開 百份餐同時熱

所有人一聽到飛機餐就會開始批評，但旅遊部落客Nik Sennhauser表示，「你必須考慮到，身處高空一個金屬膠囊中，而空服員用烤箱為你加熱飛機餐」。

準備飛機餐過程複雜，須遵守嚴格衛生規定。餐點是由通常派駐在機場的餐飲公司準備並裝載上機。到目前為止都很簡單，但空服員必須同時加熱數百份餐點，且長途航班的飛機餐通常是冷凍的，這使加熱飛機餐變得更棘手。

瓊斯表示，大多數飛機烤箱都可使用對流或蒸氣加熱，且一次能容納40至50份飛機餐，「在較大型的飛機可能會有10或12台烤箱」。

飛機在地面過夜時，夜間維修組員會檢查烤箱能否正常運作。而飛機烤箱在起飛時會關閉。

瓊斯說：「飛機需要獲得所有引擎動力才能起飛，由於電氣系統負載，機組員直到飛機在空中巡航時才會打開烤箱。冰水機和冰櫃是以不同電路運作，所以不會關閉，若關閉可能導致食物變質，讓乘客食物中毒。」

準備飛機餐過程複雜，須遵守嚴格衛生規定。（圖／取自網路）

●飲用水／茶與咖啡別喝？ 冷熱水都會殺菌

不少人聽說過，空服員建議不要在飛機上喝茶和咖啡。一份2019年的研究，針對美國11間主要航空公司調查，將水質以1至5評分，結果顯示僅三間評分在3分以上，也就是被認為是可接受的。

飛機上非瓶裝的水源自冷水箱，供應從廁所到廚房整架飛機的用水。

雖然有人建議在飛機上避免喝茶和咖啡，但倫敦金士頓大學飛機工程學專家瓊斯對這不太介意。他說，任何熱水會被加熱到能殺死絕大部分細菌的程度，而冷水被裝進水箱前會進行處理，例如經過紫外線消毒。

歐洲運輸業工作人員聯合會聯合機組員委員會成員、空服員梅傑爾（Kris Major）表示，儘管有些人會嚴厲警告「不要在飛機上喝咖啡」，但他不擔心在飛機上喝飲料。

他說：「因為我知道飛機上的用水在我所在的歐洲和英國是有規範的。任何飲用水的水質都該達到適合人飲用的程度，且水箱也要清洗。」

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