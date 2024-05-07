孩子只想躺平不想學習？好像「浮萍」沒有方向？中學輔導主任：實在有點為難他們

若以四象限圖來看，X 軸為「認識自己」、Y軸為「環境支持」，可大致呈現青少年的生命狀態。當孩子不清楚自己的興趣和性向，外在大環境和家庭也未提供探索機會的話，難怪孩子好像浮萍、不知要漂往何方。

在PISA等國際各項評比中，台灣學生長期呈現「高成就、低動機」的現象，比起其他國家，台灣青少年明顯缺乏內在動機。這群缺乏學習動機的孩子，就像「浮萍」一樣、隨波逐流，沒有方向、也沒有動力，在校園裡漂來蕩去，生命扎不了根。

很多老師反映，在教室裡有不少「趴趴熊」，上課就趴著、對學習意興闌珊，教室裡的一切彷佛與他無關。甚至有些學生是根本看不到人，直接拒學、不來學校了。

北市大直高中為完全中學，長期接觸國、高中生的輔導主任吳姿瑩觀察，現在青少年的學習樣態漸趨兩極化：一種是「放生」自己的孩子，老師沒有放生、他卻放棄自己，消極被動、只想躺平。另外一種則是，很清楚自己想要什麼，並且積極學習；這種孩子升大學時，通常會選擇「特殊選才」管道、申請心儀的科系。

何以孩子像浮萍般不著根？

「學習動機」和「態度」是現代大人最常抱怨孩子的事，沒有動機、不想嘗試，也不好好念書。吳姿瑩認為，是整個大環境造就出所謂的「浮萍世代」，批評他們沒有動力、沒有方向，實在有點太為難他們。

吳姿瑩指出，若以四象限圖來看，X 軸為「認識自己」、Y軸為「環境支持」，可大致呈現青少年的生命狀態。當孩子不清楚自己的興趣和性向，外在大環境和家庭也未提供探索機會的話，難怪孩子好像浮萍、不知要漂往何方。

很多年輕人從小到大，一路被要求好好讀書、考上好學校。等到真的考上大學後，才發現志趣不合、不是自己想要的，對未來感到茫然。從近年大學休、退學率來看，可見一斑。

原因1 分分計較，造成「習得無助」

在現行教育制度下，很多國、高中生讀書是為了考試、升學，出於「外在動機」、因為外在的誘因或威脅，例如：怕被處罰、沒學校念，而非「內在動機」、發自內心的感到快樂和有趣。

考試升學箝制孩子的學習動機，陷入分分計較的困境。「只要考試不考、用不到，孩子就不想學，」吳姿瑩說，「當學習變得『功利』，老師也心累。」

像是1月學測考完後，分科測驗不考國文和英文，有些學生就不上課了，課堂上戴著耳機、做自己的事，無視台上的老師。「老師其實很希望教孩子更多東西，但孩子封閉自己、不想學，老師也沒輒。」

更糟的情況是，大、小考頻繁，成績不好的孩子，長期下來形成「習得無助」，自信心和價值感大受打擊。

吳姿瑩說：「孩子的熱情被太多的考試抹殺掉，因此認定學習不是他的戰場，每次必輸、毫無意義，根本不想再上場了。」

原因2 找不到想投入的領域

有些孩子之所以沒有動力，是因為缺乏自我覺察與探索的機會，對自我認識不夠、不清楚自己的興趣和性向何在，找不到可以投入熱情的事物。

其實，「只要是孩子感興趣、想解決的問題，可以看到他的熱情，願意投入時間和心力。」像是有些孩子玩手遊，為了破關，想方設法找出攻略，甚至組隊合作、反覆地練習，展現出積極態度和強烈的動機。

原因3 被升學「緊箍咒」束縛

說起來，國中端推動生涯教育已久，包括：技藝教育、職業試探等，希望幫助青少年更認識自己。

有些孩子其實很確定自己喜歡什麼、想做什麼，卻不被父母支持。像是有學生非常喜愛藝術、常在課本空白處畫畫，想報名藝文競賽，卻被爸媽否定，幹嘛浪費時間、做這些有的沒的。

台灣社會太強調競爭和外在成就。「升學，成為青少年最大的『緊箍咒』，除了讀書，其他事情都不重要。」社會價值觀對於成功的定義單一，不少家長認定，唯有考上好學校、有好的學歷、找到高薪工作，才是成功。

去年榮獲台北市特殊優良教師的吳姿瑩，參訪法國和西班牙當地學校，對法國的教育印象深刻。「他們很強調，不必每個人都是第一，每個人都是那個獨特的唯一，尊重每個孩子的個別差異。」

她有感而發地說：「看著孩子被逼著做不擅長、也不喜歡的事，我們真的不能怪他到後面沒有熱情。」就像大人如果被強迫穿自己不喜歡、不適合的衣服，也不會開心。

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因4 被過度「遙控」，安排好一切

「自我認同」為青春期的發展任務。「當孩子對自我的認同，是被人強加在身上、要成為別人期待的樣子時，很難發展出內建的人生導航系統。」吳姿瑩說。

她比喻，當你想至某地旅行，事前你會做功課、查導航，怎麼走最快、有哪些交通方式、時間需要多久；若想停留久一點的話，如何安排行程、需要做哪些準備，甚至可以學一點當地語言。「自主安排和準備的過程中，動機和能力不就長出來了？」

許多爸媽習慣用「遙控」的方式，遙控孩子什麼時間做什麼、學什麼，安排好一切，孩子因此沒有機會握方向盤、使用導航。某天家長突然遙控器一丟，對孩子說：「現在你長大了、要自己上路，」孩子立刻陷入困境，連自己想去哪裡、怎麼去，完全沒有想法。

「遙控（方式）最令人擔憂的是，可能養出很會考試、但對學習毫無熱情的孩子，對問題沒有探究的動機，只想躺平休息，」吳姿瑩說。

很多人認為別讓孩子輸在起跑點。換個角度想，是終點抑或是起跑點重要？吳姿瑩談到，一輩子這麼長，爸媽若希望孩子的路走得長達，切忌隨時在旁遙控；總有一天孩子必須自控，為自己負責，如此，他才會有目標、有動力去追求。

原因5 經濟無虞，沒有努力目標

過去，很多人靠讀書、翻轉人生。現代家庭普遍經濟佳，孩子要什麼、有什麼，基本上沒有吃過什麼苦，因此，人生缺乏「成就動機」。

有家長跟孩子說：「你沒有念大學沒關係，我養你，反正我們家有的是錢。」孩子因此覺得念書沒有意義，不在乎考試、也不在乎畢業。吳姿瑩分析，「對這些孩子來說，人生已經是勝利組了，經濟無虞，我到底要奮鬥什麼？」她還遇過有家長告訴孩子，「我教你投資理財就好，老師教你的那些都沒有用。」

從生命教育的角度來看，「教育不只是教知識而已，也培養孩子成為一個內、外在完整的人，找到生命的價值。」包括：你為何努力、為了什麼而努力、你可以成就什麼？如何提升自己、成就別人，對社會有貢獻？

「看到孩子明明有能力可以做得更多，卻選擇躺平，窮的只剩下錢；從生命教育觀點來看，實在很可惜。」吳姿瑩說。

看見孩子內在的「渴望」

很多時候，不見得是孩子沒有學習動機，而是大人自己有一套對學習的定義和標準，強加在孩子身上、讀書才是有價值的。「大人真的有看到孩子真正渴望的學習是什麼嗎？」吳姿瑩問。

若是出於內在動機，就算是沒有任何報酬或誘因，內心會由衷感到有意義、有價值、開心滿足。

她建議，或許父母對於成功的定義可以再更多元一點，不一定非要逼孩子走所謂的「成功」路，「如果孩子不是走那條路的料，不只大人苦，孩子也會感到迷茫和痛苦，不知何去何從。」

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文章授權轉載自《未來Family》