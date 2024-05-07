「升學」高牆讓孩子懷疑自己的價值》校長歐靜瑜：4方法幫孩子的生命扎根 找到動機

孩子為何無動力、沒有方向？歐靜瑜指出，「動機，是最根本的問題。」孩子的任何行為背後都有其動機，「即使是他只想躺平，都有他的動機在。」

在18歲以前，生涯探索特別重要，包括：知道「我是誰」、「我要往何處去？」以及「我如何到達？」

台中二中校長歐靜瑜曾任新社高中校長6年。新社高中除了國、高中部，也設有高職部。她觀察，對未來方向毫無頭緒的學生，在升高中選填志願時，大部分會聽從父母的意見安排；也有人是因為和同學「作伴」，反正自己不知道要念什麼，就陪好朋友一起去念高職某一科。

聽起來有點荒謬，但對於「浮萍世代」來說，沒有方向、似乎哪裡都是方向，漂去哪裡都無所謂。

即使是躺平，都有其動機在

孩子為何無動力、沒有方向？歐靜瑜指出，「動機，是最根本的問題。」孩子的任何行為背後都有其動機，「即使是他只想躺平，都有他的動機在。」

她建議爸媽思考，是不是孩子在跟你對抗什麼？或是表達他對什麼的不滿？或是他真的幸福到完全不需要努力，躺平就好？

她觀察，在父母的安排下，有些孩子學習過量，造成心態變化，「既然做不了主、乾脆就任大人擺布，你叫我往東、我就往東；採取『形式上的配合，消極性的不作為』。」有些孩子甚至會消極性的不上學，以此表達他對這一切的不滿。

面對「升學」的高牆，很多孩子不快樂，懷疑自己存在的價值。在這樣的情況下，大人的引導和支持顯得尤其重要；歐靜瑜建議，4方法協助孩子生命扎根，不再漂浮不定：

1 讓孩子練習「做選擇」

孩子從小到大的學習過程中，大人很少引導他們思考「為什麼學習」；比較常見的情況是，大人幫他安排好一切，什麼時間上什麼課、念什麼書，孩子就依照大人的規劃，按表操課，沒有太多選擇的機會。

「從小他沒有什麼做選擇和決定的機會，自然會覺得學習和自己無關，都是大人要我做的，學習動機低落。」歐靜瑜說。

歐靜瑜曾在完全中學任教20幾年。關於 國中、升高中或高職，高中升大學、念什麼科系，很多孩子是沒意見的，或是想法不被父母接受、無法自己做決定。

父母用自己過去20年前的經驗，去設想孩子的未來、安排一切。但這世界變化快速，根據OECD的研究顯示，將來逾六成的工作，如今並不存在。她提醒， 等孩子念完高中、大學 ，進入職場以後，當初父母規劃的路，不見得還適用。

做選擇和決定的能力，愈小開始愈好，讓孩子練習思考自己想要什麼，認識自己、喜歡或不喜歡什麼，也學會負責任。

歐靜瑜女兒念高中時，明確知道自己想念什麼學校，拒絕和爸媽同校的建議；高一補習一學期之後，她發現這不是她需要的，就停止補習、自己念。歐靜瑜放手讓她做決定，「孩子愈大，愈要尊重孩子的想法和自主性。」

2 及早探索，找到興趣

不是孩子長大，就突然什麼都會、知道自己未來的方向在哪。成長過程中，儘量讓他多方地探索和嘗試。

育有2個孩子的歐靜瑜分享她的經驗，在孩子就讀小學、升上國中之前，花很多的時間陪孩子，上山、下海地玩，「在玩的過程裡面，孩子自己會感受到，我對這個好像還蠻有興趣的。」

此外，遇到不同的人、從事不同的工作，她會刻意讓孩子有機會和對方聊工作內容，打開他們的視野，讓他們知道人生有很多選擇性。

觀察孩子的興趣，最簡單的方法莫過於，和他們聊天。在2個孩子的成長過程中，因為工作繁忙，比起日常生活的照顧，歐靜瑜做最多的是和孩子聊天、討論和釐清一些觀念。

身為老師，回到家當父母，「教師魂」會忍不住想直接教孩子怎麼做才對。她常提醒自己，要放手、不要過度干預孩子的想法。

幾年前，兒子考大學、以建築系為第一志願，歐靜瑜深知這一行常熬夜、十分辛苦，私心希望他學其他專業。幾經溝通，最後她選擇尊重兒子的想法。

事後來看，他從小喜歡繪畫和歷史、人文，高中念理組，建築系其實是非常適合他的科系。今年，兒子即將大學畢業，歐靜瑜有感而發地說：「看著孩子一路成長，你會發現，當這個決定是他為自己而做的，他會用盡全力。」「即使再累，當他做著自己喜歡的事時，眼睛是會發光的。」

3 獲得學習的成就感

「在學習這件事上，是否獲得成就感至為關鍵。」歐靜瑜說。很多時候，孩子沒有動力、沒有目標，是因為學習成就低，連帶對其他事物都沒有自信，不知道自己能夠做什麼。

根據研究，引起學習動機的方法之一是，孩子預期自己去做這件事「有成功的機會」，過程中也覺得有趣、開心，獲得滿足。爸媽可以鼓勵孩子努力，只要有進步，孩子獲得成就感，就有下一次再努力的動力。

4 找人和孩子聊一聊

歐靜瑜指出，比起高中生，有時國中生的喜歡和不喜歡，其實蠻單純的，像是因為喜歡某校的制服或校園，而立志考上那所學校。「只要提供一些誘因，他們就會願意再多認真學習一點，相對容易引導。」

有自己想法的高中生，不容易被外在的環境或物質誘因、激勵向上。她建議，不妨找有「共感」經驗的人和孩子聊一聊。對方也曾經歷很茫然、不知自己要做什麼，是如何走過這段、透過哪些方法找到人生方向的呢？看到別人也有類似的心情和經驗，相信能為孩子帶來一些正面的影響。

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文章授權轉載自《未來Family》