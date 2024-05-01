好讀周報／杜拜暴雨釀災 24小時降逾1年雨量…種雲惹禍還是氣候變遷？

文／陳韻涵輯

西亞地區的阿拉伯聯合大公國（UAE，簡稱阿聯）4月16日遭逢75年來最嚴重暴雨，單日降雨量超過過往全年雨量。中東的阿拉伯半島長年乾燥，降雨稀少，遑論暴雨，許多城市缺乏排水系統，雨水宣洩不及讓位處沙漠的阿聯變成水鄉澤國，全球第二繁忙的杜拜國際機場及多處公路要道變成水道。阿聯的鄰國阿曼王國（Sultanate of Oman，簡稱阿曼）則因暴雨引發山區土石流，造成近20人死亡。

●最大降雨量 多地區刷新

阿聯當地15日晚間開始下雨，雨勢16日上午加劇並持續一整天。阿聯最大城杜拜短短24小時內降雨量達159毫米，大幅超過往年的平均97毫米年降雨量。阿聯1949年開始記錄天氣數據，這場豪雨刷新多地的最大降雨量紀錄。阿聯降雨情況最嚴重之處在首都阿布達比的艾因市（Al Ain），這座沙漠城市在24小時內的降雨量達254.8毫米。

美國太空總署地球觀測站的衛星雲圖對照，凸顯杜拜暴雨前後的差異。(圖／法新社)

●排水不完善 豪雨難宣洩

由於阿拉伯半島長年乾旱，許多城市缺乏完善的排水系統，無法快速宣洩這場空前致災豪雨，造成機場跑道與航廈淹水、高速公路及重要道路多處積水，人、車與動物受困。強降雨17日停歇後，全球疏運量僅次於美國哈茲菲爾德-亞特蘭大傑克遜國際機場的杜拜國際機場依然積水，無法及時恢復正常營運。

英國雷丁大學氣象學教授蘇珊妮‧葛雷（Suzanne Gray）分析，從地理位置來看，阿聯不常形成風暴，然而風暴一旦生成，規模往往很大。葛雷分析阿拉伯半島南部2000年至2020年間的近100個類似風暴，結果發現巨大風暴大多在3月和4月出現，例如2016年3月，杜拜曾在短短數小時內，降下近240毫米的雨量。

杜拜國際機場跑道變「滑水道」，旅客滯留機場航廈。(圖／法新社)

●高度城市化 阻沙地吸水

專家分析，沙地原本是很容易讓水滲入土壤的自然環境，但高度城市化的杜拜建在沙地上，混凝土建築與柏油路面阻礙沙質土壤的吸水能力。

除了城市建設，輿論懷疑科學家人為操縱降雨，可能是引發這波洪災的禍首。對此，負責監管人工增雨的「阿聯國家氣象中心」氣象學者否認16日暴雨前實施人造雨，但承認14日、15日曾種雲。

阿聯位處世上最炙熱、乾燥的地區，年雨量不到150毫米。缺乏淡水的阿聯自1990年代以來，便經常採用「種雲」（cloud seeding）的人工增雨技術，將空氣中的水氣轉換成降雨，藉此增加降雨量。阿聯官方數據顯示，阿聯每年降雨量藉由種雲增加15%到25%不等。

阿聯國家氣象中心副局長亞其迪（Omar Al Yazeedi）表示，就目前科技而言，無法透過種雲創造或改變重大天氣事件。雷丁大學氣象學教授安鮑姆（Maarten Ambaum）則說，「目前沒有任何技術可以造就（阿聯此次）這麼嚴重的降雨事件。」

民間氣象與氣候公司「WeatherTrader」氣象學者茂伊（Ryan Maue）認為，杜拜的暴雨「很可能不是因為種雲，若是種雲所致，他們就不會缺（乏淡）水了」。

●低壓逼近 風暴早有預測

美國國家氣象局（NWS）大氣科學家柏格（Tomer Burg）與英國廣播公司（BBC）氣象播報員泰勒（Matt Taylor）先後指出，早在大雨降臨的6天前，電腦模型就預測阿聯將降下相當於該國一整年的雨量。

美國賓州大學地球與環境科學家曼恩（Michael Mann）說明，3個低壓系統形成一列沿著噴射氣流緩慢朝波斯灣移動的風暴，把矛頭指向種雲，顯然忽略氣象預測和風暴的形成原因。

●氣候變遷 留住更多水氣

氣候科學家則表示，這種極端降雨符合世界對人為氣候變遷的預期。英國倫敦帝國學院氣候學講師佛里德里克‧奧托（Friederike Otto）說：「隨著地球暖化，各地降雨愈來愈劇烈，因為暖空氣可以留住更多水氣。」

氣溫每上升攝氏一度，水分就會增加約7%。雷丁大學氣候學教授艾倫（Richard Allan）說：「降雨強度破紀錄，這股趨勢與暖化一致，更多水氣助長風暴，讓強降雨和洪災變得更嚴重。」近期研究顯示，隨著全球暖化，阿聯多數地區在本世紀末前的年降雨量可能增約30%。