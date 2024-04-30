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好讀周報／10多年沒回非洲老家…美大學生一周募得9萬 助校警返鄉
文／編譯茅毅
美國《波士頓環球報》（The Boston Globe）日前報導，幾名美國羅德島州普羅維登斯學院（Providence College）男大生，替老家遠在非洲奈及利亞的宿舍夜班保全莫迦吉（James Mogaji）上網募捐，為他籌措返鄉旅費，最後成功募到3000美元（約台幣9萬6000元）。
莫伽吉已10多年未曾回老家，長期離鄉背井在大西洋彼端打拚。這些住宿的男學生獲悉其處境後，其中一人2月先在群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）和網友分享莫伽吉的故事，以替他籌措返鄉旅費，很快就在1周內集資3000美元。
據悉集資早超過原本計畫目標，已逾3萬美元（台幣約95萬8000元），計畫將作為莫伽吉往後返鄉的旅費基金。
發起募款的學生們說，有莫伽吉在宿舍，讓這裡成為住宿生更想待的地方；大家會被他的個性感染，既善良又有同理心，「每當周五上了一天課晚間回宿舍，他永遠在那」。
據一段網路影片，當莫伽吉看到學生們將募來的旅費交給他時，他從椅子上跪倒在地又驚又喜。學生們還對他高喊「我們愛你！」
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