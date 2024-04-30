快訊

《BBC》調查：伊朗少女參加頭巾抗爭卻遭官方性侵殺害

白內障非老人專利！高金素梅緊急手術 執刀眼科醫：遇4症狀快就醫

周杰倫、五月天要唱大巨蛋演唱會有解了！李四川提出2點結論

聽新聞
test
0:00 / 0:00

好讀周報／10多年沒回非洲老家…美大學生一周募得9萬 助校警返鄉

聯合報／ 好讀周報
美國普羅維登斯學院的同學為宿舍保全莫迦吉（中）上網籌措返鄉旅費。（圖／取自網路）
美國普羅維登斯學院的同學為宿舍保全莫迦吉（中）上網籌措返鄉旅費。（圖／取自網路）

文／編譯茅毅

美國《波士頓環球報》（The Boston Globe）日前報導，幾名美國羅德島州普羅維登斯學院（Providence College）男大生，替老家遠在非洲奈及利亞的宿舍夜班保全莫迦吉（James Mogaji）上網募捐，為他籌措返鄉旅費，最後成功募到3000美元（約台幣9萬6000元）。

莫伽吉已10多年未曾回老家，長期離鄉背井在大西洋彼端打拚。這些住宿的男學生獲悉其處境後，其中一人2月先在群眾募資平台「資助我」（GoFundMe）和網友分享莫伽吉的故事，以替他籌措返鄉旅費，很快就在1周內集資3000美元。

據悉集資早超過原本計畫目標，已逾3萬美元（台幣約95萬8000元），計畫將作為莫伽吉往後返鄉的旅費基金。

發起募款的學生們說，有莫伽吉在宿舍，讓這裡成為住宿生更想待的地方；大家會被他的個性感染，既善良又有同理心，「每當周五上了一天課晚間回宿舍，他永遠在那」。

據一段網路影片，當莫伽吉看到學生們將募來的旅費交給他時，他從椅子上跪倒在地又驚又喜。學生們還對他高喊「我們愛你！」

當學生們將旅費交給莫伽吉時，莫迦吉從椅子上跪倒在地又驚又喜。（圖／取自網路）
當學生們將旅費交給莫伽吉時，莫迦吉從椅子上跪倒在地又驚又喜。（圖／取自網路）

募款 好讀周報 美國 老家 非洲

延伸閱讀

【Daily Podcast】雪梨購物中心刺傷事件，38歲母親重傷捨命救下愛女／中國網紅「Thurman貓一杯」造假事件

司機持掃把嗆客「你什麼咖！下車」影片瘋傳 豐原客運還原始末

破功？大甲媽遶境9天風平浪靜 今晚回鑾大甲街頭「多人打一人」

民主黨批川普用捐款付律師費 聯邦紀錄：拜登也是

相關新聞

好讀周報／10多年沒回非洲老家…美大學生一周募得9萬 助校警返鄉

美國《波士頓環球報》（The Boston Globe）日前報導，幾名美國羅德島州普羅維登斯學院（Providence C...

圖表看時事／懸殊惡化中…110年家庭最富最貧差66.9倍 圖解各國貧富差距

暌違卅年，主計總處昨天再度公布家庭財富分配統計，民國一一○年前百分之廿家庭的家庭財富五一三三萬元，後百分之廿的家庭財富僅七十七萬元，財富差距高達六十六點九倍，與民國八十年的十六點八倍相比，貧富差距呈現惡化趨勢...

紐時賞析／數千外國人入伍助烏攻俄 不只為錢還有使命感

The bullet-scarred pickups raced the sunrise along a rough d...

圖表看時事／一圖看大陸對台開放2新策 馬祖觀光、文旦外銷影響多大？

中國大陸文旅部28日藉國民黨立院黨團總召傅崐萁率十六位黨籍立委訪問北京時機，宣布開放福建民眾赴馬祖旅遊，並將在平潭與台灣海上客運直航恢復後，推動福建民眾赴台團客旅遊...

寫作教室／審題三步驟助你「切合題旨」——以110年會考寫作為例

寫作的第一步驟為何？是引人入勝的開頭？縝密的文章架構？還是蕩氣迴腸的結尾？和所有科目的試卷一樣，解題前看清題目才最要緊，...

閱讀數學／曆法背後的數學原理

「單位」是數學課裡很重要的單元，像是公尺、公斤、公升。有了他們才能測量長度、重量、容量...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。