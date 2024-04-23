生在學霸世家 媽媽還是史丹佛教授 卻不愛讀書只想當明星》演員蜜兒：謝謝媽媽挺我追夢

在史丹佛任教多年，郭岱君直言，她看過太多「不快樂的學霸」了，即便女兒不擅長讀書，她也試著放下期待，並在學習放手的過程中發現：讓孩子長成自己的模樣，才是真正愛孩子。

小孩心懷大夢，想做明星，但前方路迢迢，該如何放心、放手？

生在學霸世家，自己卻不擅長讀書，要怎麼卸下無形枷鎖，綻放真我？

上述這兩道難題，分別屬於一對母女。

母親，郭岱君，是史丹佛大學胡佛研究所研究員，擅長中國近現代史、政治經濟發展，還曾任總統府新聞官。

女兒，蜜兒Mier Liu，是演員，也寫劇本、做模特兒，在好萊塢闖盪中，還沒紅，但相信自己會紅。

最近蜜兒回台灣出版了《我會紅！勇闖好萊塢》一書，引發話題，也讓不少人留意到這對母女的故事。

蜜兒天生就擅長模仿，夢想當明星

「從我有記憶以來，我就想當明星！」蜜兒回想，自己從小就愛美、愛打扮，喜歡看電視，很迷連續劇《包青天》、大小S的綜藝節目，連搬到美國後，也持續追《流星花園》、《還珠格格》等等。

她天生擅長模仿，從政治人物、影視名人，到學校老師、親戚長輩等，都模仿得維妙維肖；每當家中有客人時，郭岱君都會喚蜜兒出來表演，總逗得眾人捧腹大笑。

熱愛表演，讓蜜兒很早就立志讀華岡藝校，「不過，在我們這個書香世家，這不算是有出息的志向，甚至算是叛逆；說書香世家，一點也不誇張，我的外公是大學教授、外婆是中學老師，我媽是史丹佛教授，其他阿姨也都在教書，我妹也讀史丹佛，還拿全額獎學金…」

偏偏，蜜兒不喜歡、也不擅長讀書，她明白，自己在這個家，就像隻「黑羊」。

不愛讀書，被貼上「問題學生」標籤

「我小時候，只要一看到字，頭上就繞星星！那時我媽常帶我們去金石堂，要我們看書、買書，我妹很喜歡，但我只看漫畫或恐怖故事，其他都不愛，總是偷跑去逛賣文具的那一區。」

幼兒園跟低年級時，問題還不大，升上小學三年級後，功課變難，考試成績總是倒數的蜜兒，開始被老師盯上，她回想，當時老師很愛點她回答問題或上台解題，倘若答錯，就是奚落或責罰。

上學對蜜兒來說，愈來愈痛苦，每天早上起床，她都會禱告，希望今天上學能順利，但總無法如願，郭岱君為她請了家教、讓她補習等，也不見效。

而妹妹寶兒，小蜜兒兩屆，一上小學就進了資優班，在校生活理應順風順水，「可是呢，寶兒太愛問問題了，老師招架不住，竟然也罰她，我們那國小的建築是口字型，常常我在這兒罰站，隔著中間的操場，看到她在對面也被罰站。」

移民美國初期適應辛苦，常被霸凌

郭岱君看到這情況，心想，兩個孩子都不適合再待台灣了，正好她也有機會到史丹佛任職，在蜜兒小四時，她便帶著孩子移居美國。

剛到加州時很辛苦，「我們先住阿姨家，我媽起初還不會開車，每次出門都要坐巴士啊、轉火車的，我跟我妹又是學校唯一的亞洲人，英文不好，常被欺負，我還被一個女生打過巴掌，大概過了三年，才好些，開始有人和我做朋友。」

生活適應雖不容易，課業壓力倒是真的小很多，蜜兒笑稱，她在台灣數學總考很差，但到了美國，老師們都覺得她是數學天才，每次解題時，她只要寫出在台灣學過的算式，眾人總會驚嘆不已。

堅持想當演員，母女大小爭執不斷

不過，這並沒讓蜜兒就此愛上讀書，她反而更加放飛自我。郭岱君回想，蜜兒讀高中時，原先進了Henry Gunn High School，那是美國名校，升學狀況超優，校排前100名大致都能進知名大學。

豈料，在入學時的能力測驗中，蜜兒直接繳白卷，「校方一看，覺得不得了，這孩子會拉低他們的平均，直接把我找去，校長跟老師們大陣仗排開，遊說我讓蜜兒轉到另一家Alta Vista High School，算是特殊學校。」郭岱君也不戀棧名校光環，便讓蜜兒轉學了。

此時，郭岱君心中盤算著，得替蜜兒找別的出路，有個一技之長，她曾送蜜兒去學化妝、學紋眉，不過，蜜兒的夢想始終不變，還是堅持想當演員，尤其當她看到楊紫瓊站上奧斯卡獎舞台後，更是立志去好萊塢闖盪，母女間大小爭持不斷。

決心到好萊塢闖蕩，拚搏追夢

17歲時，蜜兒開始追夢。她第一次進好萊塢片場，是得到喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）的電影演出機會，飾演夜店客人，圍著喬瑟夫跟女主角史嘉蕾喬韓森（Scarlett Johansson）跳舞，雖然只是沒有台詞、露臉不到一秒鐘的小角色，對蜜兒來說卻是極大的鼓舞。

她開始不斷遞履歷、找試鏡，也把握任何能磨練演技的機會，連學生電影都參與，還當模特兒、拍廣告，曾主演百事可樂的15秒電視廣告。

郭岱君看到蜜兒玩真的，心想，攔不住了，加上小女兒寶兒不斷敲邊鼓，說姊姊挺有Street Smart，很懂人情世事，即便去好萊塢闖盪，也不至於太危險，「我就告訴她，媽媽支持你，但你得答應我，別學壞，無論如何都要正正當當的做人。」

23歲時，蜜兒正式離家，從舊金山搬到洛杉磯，放手一搏。

不願辜負母親信任，堅持正派行事

「在好萊塢，能成為明星的不到1%，能拿到固定角色的約有7%，剩下的92%，則是混不出個名堂。」蜜兒坦言，她就是那92%，為了討生活，當外送員、做服務生；為了找機會，不斷毛遂自薦、瘋狂試鏡；有空檔時，還得進修，上表演課、學劇本寫作…

於此同時，各種歧視、霸凌、性騷擾不曾間斷。曾有前輩建議她改姓氏、把膚色畫白一點，淡化族裔特徵，機會才多；也有經紀人直接向蜜兒挑明，若不跟他上床，很難混下去。

在各種壓力夾擊下，蜜兒好幾次恐慌症發作，被送進急診室，不過，她始終不曾妥協，不願用不正派的手段取得機會，也不願為了逃避現實沉淪在毒品中，「因為我答應我媽，不能走歪，我不能辜負她的信任。」

讓孩子長成自己的模樣，才是真愛

看到蜜兒吃遍苦頭，仍繼續堅持，郭岱君心疼卻驕傲。她直言，比起史丹佛畢業的寶兒，蜜兒賺得少太多了，可為人父母，無非是希望孩子平安快樂，見著蜜兒眼裡有光、築夢踏實，已足矣。

她也是在學習放手的過程中發現，讓孩子長成自己的模樣，才是真正愛孩子。

「多數亞洲父母，對於『成功人生』的想像很僵固，都希望孩子考高分、賺大錢，但名校畢業、當工程師，此生就一帆風順了嗎？真不一定，我看過太多案例了，IQ很好、EQ不行，雖是學霸、做人不行，日子還是過得一團糟。」

郭岱君強調，孩子健康、快樂，有好的人生態度、正確的價值觀，才是關鍵。

父母能培養的，是孩子的態度與價值觀

而態度與價值觀的養成，正是父母能著力的。比方說，蜜兒成績雖不如寶兒，對自己還是很有自信，因為郭岱君從來不比較，還常特意挑蜜兒的強項來稱讚，說蜜兒口才好、懂穿搭、會畫圖等等，甚至，小時候親友來訪時，她總特意要蜜兒表演模仿，給蜜兒成就感。

又例如，蜜兒上高中後，她希望蜜兒學會保護自己，「但如果說教，肯定沒效，我就把寶兒跟她的朋友們約來，要蜜兒給大家上上課，教大家出去玩啊、去約會啊，該怎麼保護自己，蜜兒很神氣、很認真的講，當然自己也就想通這件事了。」郭岱君笑稱，這是她做媽媽的一點小謀略。

身教亦至為關鍵。蜜兒回想，小時候，媽媽工作極為忙碌，卻從來不曾忽略她跟妹妹，總是會想辦法抽時間跟她們聊聊天，而即便不擅廚藝，媽媽也會盡量替她們弄吃的，那種認真生活的態度，對她影響很深。

蜜兒的好萊塢追夢記，未完待續，無論最終是否成了那1%的大明星，她都已是獨一無二的自己。

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文章授權轉載自《未來Family》