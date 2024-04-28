寫作教室／審題三步驟助你「切合題旨」——以110年會考寫作為例

寫作的第一步驟為何？是引人入勝的開頭？縝密的文章架構？還是蕩氣迴腸的結尾？和所有科目的試卷一樣，解題前看清題目才最要緊，也就是所謂「審題」。

審題的「審」字，意指推究、深析，這代表著不能囫圇吞棗的隨意瀏覽，而是要字斟句酌的分析。

以2024年4月8日出刊的好讀周報第三版〈大震之後〉為例，我們可試用以下步驟：

①逐字拆解、找出關鍵字：「大震之後」四字，「震」可代表地震或某種變動，加上前綴的「大」字，這個「震」的規模必不可小覷。而「之後」二字，給時間上的限制。

②思考隱藏的限制：若把大部分的敘事重點擺在大震前的溫馨祥和，又或者地震間的天搖地動，都可能有離題之嫌。

③確定主、賓語：若題目未明確指示，就要交給筆者定義：「誰」面臨了大震之後，呈現什麼情狀？它可以是大地、建築、居民，甚至可以是政府……。

做完三步驟後，從文章內容我們可印證：4月3日發生的7.2強震符合「大震」的條件；文章第3到6段敘述的是大震「之後」各地災情，以及地方政府的應對，以上種種皆切合題旨。

接著我們來看110年度的會考題「未成功的物品展覽會」，並按第三段提到的三步驟來審題：

①首先定義「未成功」，它可以代表失敗，也可能代表尚未成功，找到了未成功的經驗後，別忘了它必須要是件能被「展覽」的「物品」。 ②文情並茂地描繪一個未成功的經驗時，若沒有實際的物品展出就無法切合題意。除了文章標題外，題目也明示了展品的數量為一項。 ③可以得知題目指定敘事對象為「你」。

藉著審題，我們能了解到出題者想考驗的是──我們能從未成功的生活經驗中得到什麼樣的體悟，以及使用「實」寫「虛」的技巧。

若沒有精準審題，依循題旨並遵守其中限制，再好的文章內容都可能因偏離題意，成為一紙空文。下回別急著下筆，仔細觀察題目中的線索，平時也可藉由好讀周報的文章標題來培養自己的審題能力與速度喔！（〈大震之後〉文章詳可見聯合學苑官網）。