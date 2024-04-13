閱讀數學／人工智慧裡的「數」狀圖

幾年前，有一款人工智慧Alpha GO席捲了圍棋界，讓我們第一次發現機器竟然可以「聰明」到這個地步。到了這一兩年，大家似乎已經越來越習慣人工智慧就在你我身邊，寫報告、做投影片、畫畫、連拍影片都可以找人工智慧幫忙。你應該也跟我一樣很期待未來人工智慧越來越厲害吧！但你知道嗎，其實人類不是從十幾年前，而是數百年前，我們就一直期待有像這樣的「機器朋友」或是「機器專業人士」噢。

18世紀時，歐洲出現了一台「土耳其機器人」，可以跟人下西洋棋，而且超厲害，許多人像是拿破崙、富蘭克林都跟這台機器人對弈過。後來，機器人還巡迴到美國，大家都覺得這真是了不起的偉大科技發明。直到推理小說大師愛倫坡一路調查，才破解了機器人的謎團，發現騙人啊！這根本不是人工智慧，是機器人還裡躲了一個真人。

這個跨越幾十年的騙局，就是一個人類真的很期待「思考機器」誕生的例子。而又經過200年的努力，人類終於發明了可以下棋的機器，這次不是土耳其機器人，而是「火柴機器人」？

原來，科學家在玩圈圈叉叉的時候，發現這遊戲乍看需要思考，可玩一陣子後又不太需要動腦，因為只要玩過幾次，我們就知道先下的人一定會搶中間，而此時後手應該要下角落，這樣玩下去，只要不犯錯，最後雙方就會打成平手。如果我們把所有的步數都用樹狀圖列出來，就會發現玩到後來，我們從一開始就看見樹狀圖的終點，知道該走哪裡。與其說是思考，更像是按照規則在執行任務。

這不就是機器最擅長的嗎？於是科學家就把圈圈擦擦的思考過程用數學整理好，寫程式——不對，當時電腦還沒那麼發達，但科學家創意無限，他拿了300多個火柴盒子，「教育」他們，讓他們變成能跟人類下棋的火柴盒機器人。這次不是騙局，真正的人工智慧誕生了！