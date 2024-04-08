北一女市長獎、柏克萊跳級畢業 學霸工程師Kelly：掌握4訣竅 考高分沒有想像中的那麼難

「常有人覺得，我一定很聰明，但我自認不是最聰明的人，讀書真的很拚，有沒有國、高中同學在看，可以來留言幫我證明一下？」在影片中，Kelly Tsai笑著說。

Kelly是位YouTuber，創作內容以灣區工程師的生活分享為主，也曾跟阿滴PK英文、與小西瓜重現《百萬小學堂》等等，話題十足。

之所以要特別澄清自己很努力，是因為剛認識她的人，總以為她是天才，才能從小到大都拿市長獎，擁有北一女數資班、柏克萊資工系等夢幻學歷，就連柏克萊也是三年就畢業。

讀書沒有捷徑，但有攻略，Kelly強調，只要肯自律、有目標、找方法，想考高分、變學霸，沒有想像中的難。

從小養成自律好習慣，自我要求高

Kelly回想，自己讀國小時，成績就不錯，常考第一名，那時心裡便有壓力，會自我要求，希望能維持好成績。

進國中後，她立了要上北一女的志願，卯足全力念書，每天晚上從六點半讀到九點半，十點睡覺，凌晨四點起床繼續讀，早上七點出門上學。如此精實的行程，直到考上大學。

「我一直覺得自己不是最聰明的那種人，想考好，一定要超認真，每次考試我都會準備到120分，只有準備到自己很有把握、很有自信，才能避免進考場時出狀況或失常。」

在會考前，因為模擬考的狀況都不錯，北一女應是十拿九穩，Kelly便調高目標，鎖定北一女數資班；她分享，那時做了些功課，發現數資班會做專題研究，能跟中研院、台大等地方合作，覺得很酷，就決定衝了。

每個階段都會設定目標，更有方向感

如願考上北一女數資班之後，Kelly立刻接著思考下一階段的目標。

在台灣，大家總覺得成績好就是要走醫牙電資，但Kelly當時還不確定自己想讀什麼，對醫牙、電機也還好，在蒐集資訊時，發現美國的制度相對有彈性，有大一、大二不分系的設計，可以到大三再決定，從小在台灣長大的她，萌生了到美國讀大學的念頭。

想清楚大方向後，Kelly便著手準備，因為美國大學申請很重視課外表現，她做志工、參加比賽、做專題研究、打英文辯論，還當過外交小尖兵、參與模擬聯合國，甚至代表台灣去以色列參加「國際環境青年領袖會議」。

同時，她也狂讀書，犧牲玩樂拚三年，換來了市長獎畢業與柏克萊大學的錄取通知。

照片提供：Kelly Tsai

讀書沒有捷徑，但有方法

Kelly分享，因為頗愛生物，在申請柏克萊時，她原主攻生物領域，不過，學校還是讓大家在一、二年級的基礎課程修完後，才選科系；如果是熱門科系，會有修課與分數門檻，例如，資工系就得修完三、四門基礎課，達到分數門檻才行，她就是在修課時接觸了程式，挺有興趣，便繼續走這條路。

剛到美國那陣子，Kelly常有種「越級打怪」感。她直言，在中學階段，只要把教科書的範圍讀好就好了，但大學的學習內容非常廣，即便有教科書，教授也不一定follow書裡的內容。

而且，同學真的超級優秀，「尤其是資工系，很多那種十歲就會寫程式的天才，大家底子都很好，相較之下，我有種苦苦追趕的感覺，只得趕快追上。」

全力以赴拚提早畢業，又投了無數履歷、面試數十家公司後，Kelly終於找到心儀的工作，展開灣區工程師人生，也開始拍片分享生活。

觀眾最常問Kelly的問題，莫過於如何讀書，她也曾回母校北一女演講，她強調，讀書是有訣竅的，考高分沒有想像中的難。以下是她自己常用的讀書心法：

秘訣1：善用「番茄鐘工作法」，適時放鬆，更能提升專注力

關於讀書，最常見的煩惱是無法專心，Kelly很推薦大家試試看「番茄鐘工作法」。

「番茄鐘工作法」最早是一位義大利人發明的，此人在念大學時，曾因無法專心而困擾，便從廚房拿了個番茄形狀的計時器，強迫自己一定要讀書一段時間後，才能休息。

後來，這個方法優化為每專心25分鐘，放鬆五分鐘，在幾個循環之後，再安排大休息；Kelly常用的是四個循環、也就是兩個小時後，大休息一次。

她分享，番茄鐘工作法的好處，是讓人能切換讀書內容，大腦就會一直受到新的刺激，不會因為一直讀一樣的科目而疲乏，而且人的專注力原本就沒辦法持續太久，需要適時休息。

有效休息亦是關鍵，Kelly回想，她在北一女時最愛去走操場，既可以徹底放鬆，也能趁機跟自己對話，讓心情平靜下來；每天晚上讀完書後，她也會逛網路、看影片，然後再睡覺，「與其讀很久，但都不專心，不如把念書跟休息的時間切割清楚，讓大腦跟身體更清楚什麼時候該做什麼事情。」

秘訣2：建立儀式感、杜絕分心誘惑，幫助自己更快進入狀況

想好好讀書卻無法快速調整好狀態，總花很多時間「暖機」，也很令人困擾，Kelly分享，可以建立一套屬於自己的讀書儀式感。

以她自己為例，習慣早起讀書，即便放假也不會太晚起，每天早上起床後，除了盥洗、喝點東西醒醒腦，也會先把床鋪整理好，避免自己再躺回去。

她還會整理桌面，只留下要讀的東西，Kelly強調，建立儀式感，能讓自己更快進入狀況，直到現在她已經在工作了，也還維持這個習慣。

假如在家總東摸西摸，無法好好讀書，那乾脆直接換個環境，例如去圖書館；在挑選地方時，也要覺察自身的情況，例如Kelly很在乎空氣是否流通，只要人多、太悶，便難以專心，她會避開這類的地方。

如何杜絕讓人分心的誘惑，也很關鍵，「我在學生時代比較極端，有時連手機都不帶，強迫自己斷網，也有同學換智障型手機，總之，只要你想做，就會找方法。」

秘訣3：以「週」為單位做計畫，視「精力值」分配讀書科目，增加自信與效率

很多人都會做讀書計畫，卻不一定做得到，Kelly透露，她自己喜歡以「週」為單位來制定計畫，而不是用「天」為單位，較有彈性，能避免一天沒達標就挫敗。

做計畫時，也得考量自己的狀態，「我的習慣是，早上精神最好，就留給背科，例如歷史、國文等；下午已經有點累了，就讀理科如物理、化學；晚上更累，就讀數學，因為數學大多要計算，有在寫東西就會強迫自己專心。」

至於補習與否，要看自己的個性跟習慣，如果自認自制力低、不擅長規劃時間與進度的人，當然可以去補習，但倘若自己頗有想法，就不一定要去補習，能有比較多時間可運用。

秘訣4：input比output更重要，先聽懂再做筆記，先讀過書再刷題

讀課本、參考書比較重要，還是刷題比較重要？Kelly說，如果時間充裕，當然是兩者都做，但如果時間很緊，她建議要先把課本或參考書讀好，「如果沒有input，要怎麼output呢？」

有些人習慣先刷題，遇到不懂的地方，再回去找書來讀，Kelly認為，這種方法讀進的內容，可能會比較混亂、片面，不如按部就班的把課本或參考書讀好，徹底全面掌握好要讀的範圍。

在課堂上也是，與其忙著做筆記，不如先聽懂，以確保自己有理解老師教的內容，筆記可以下課再補，或做一些重點就好，現在各類參考書、講義都很多，挑合用的，也不一定會比自己寫的筆記差。

至於面對考試，也有些小訣竅，Kelly說，在考前她會再看過一次要背的內容，例如公式、年份等等，等考卷一發下來，她就立刻把這些內容寫上考卷的空白處；選擇題則要活用刪去法，直接刪掉不合理的選項，數學還可以用答案代回去題目，增加答對機率。

在努力邁向目標時，Kelly也提醒大家，要記得照顧自己、維持身心健康，才能永保動能、放膽用力。

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文章授權轉載自《未來Family》