快訊

誰是天生大嘴巴？屬牛不關己事、虎馬藏不住秘密、「這生肖」故意說出去

iPhone備忘錄誤刪文字怎麼辦？教你用3根手指頭快速還原

閱讀數學／孔子最常點名誰？

聯合新聞網／ 賴以威（數感實驗室）
台南孔廟。示意圖／台南市政府農業局提供
台南孔廟。示意圖／台南市政府農業局提供

▶▶▶不斷更新／0403花蓮大地震 完整新聞速報

《論語》應該是所有台灣人在求學期間，多少都讀過、背過、默寫過好多篇的經典古文。雖然讀的時候不一定每個人都喜歡，但不知不覺間，我們也好像認識了孔子與他的眾多門生們。根據臺師大邱詩雯教授在《超數位讀國學》中的分析，在《論語》當中，被孔子點名次數的排行榜上，排名第一的學生是子路，一共被提起了53次！

排名第二的學生，則是子貢，出現了43次；第三名則是復聖顏回，被提起了33次。子路侍奉孔子最久，子貢則替孔子守喪六年，從這個頻率中，可見這四位師生的緊密關係。其中，顏回英年早逝，不然或許次數還會再增加一些；接下來是以文學見長的子夏，被提起23次，雖然是第四名，可次數已經不到子路的一半；再來是以自省聞名，「吾日三省吾身」的曾參，總計被提到17次，只比顏回的一半多一點。

值得一提的是，第八名的宰予，總共出現了7次，乍看之下也是孔老夫子的愛徒。但仔細看內文，卻常常都是被罵的內容，例如：​

1. 他想跟孔子爭取只守喪一年就好，結果挨罵：「小寶寶至少3歲才離開父母懷抱，你怎麼可以這樣。」

2. 最經典的白天打瞌睡事件，間接創造出千古名言：「朽木不可雕也，糞土之牆不可圬也！」提供無數長輩罵人的好台詞。

其實，根據《論語．先進篇》裡的分類，宰予跟子貢被並列為「言語科」的代表，口語表達能力都很優秀。或許正是因為口才太好，每次見面都想跟老師辯論一下，才會留下這麼多挨罵的紀錄。

第十名則是和顏回一樣以德行著稱的閔子騫。大家對他更有印象的，應該是《二十四孝》裡〈單衣順母〉的故事。閔子騫的後母，在冬天給閔子騫穿不保暖的外套，爸爸得知這件事情，想要休掉後母，但閔子騫卻替後母求情，感動了後母。沒辦法，雖然排進孔子點名次數的前十名，可是也只被點了5次，是子路的1/10不到，難怪大家在《論語》中對閔子騫的印象比較少。

孔子 數感實驗室 閱讀數學

相關新聞

閱讀數學／孔子最常點名誰？

《論語》應該是所有台灣人在求學期間，多少都讀過、背過、默寫過好多篇的經典古文...

紐時賞析／大撒幣還是拚經濟？多州補助好萊塢拍片 學者質疑效益

Michigan desperately wanted a Hollywood makeover. And for $5...

113年國文科會考／最後衝刺！閱讀力大作戰 勝利之路即在眼前

清明祭祖過後，便是113年會考最後的衝刺階段啦！在有了祖先庇佑，及各路文昌君的加持下，各位同學準備好接招了嗎...

好讀周報／斜槓多職卻更從容 林隆璇：現在的我活在當下

那時53歲的他在政治大學念碩士在職專班，朋友帶他參加正念課，學習東方佛法的林隆璇一開始對西方正念不以為然，但那次老師帶著...

好讀周報／坦承自小有憂鬱傾向 情歌王子林隆璇藉佛法與正念「放下」

林隆璇曾在90年代以情歌《我愛你這樣深》、《你那麼愛她》等陪伴許多人度過青澀的年少。入行37年，林隆璇當過歌手、詞曲創作...

紐時賞析／為面子或裡子？烏克蘭不惜血戰堅守小城鎮

Ukrainian soldiers spent hours ducking in trenches as artill...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。