閱讀數學／孔子最常點名誰？

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《論語》應該是所有台灣人在求學期間，多少都讀過、背過、默寫過好多篇的經典古文。雖然讀的時候不一定每個人都喜歡，但不知不覺間，我們也好像認識了孔子與他的眾多門生們。根據臺師大邱詩雯教授在《超數位讀國學》中的分析，在《論語》當中，被孔子點名次數的排行榜上，排名第一的學生是子路，一共被提起了53次！

排名第二的學生，則是子貢，出現了43次；第三名則是復聖顏回，被提起了33次。子路侍奉孔子最久，子貢則替孔子守喪六年，從這個頻率中，可見這四位師生的緊密關係。其中，顏回英年早逝，不然或許次數還會再增加一些；接下來是以文學見長的子夏，被提起23次，雖然是第四名，可次數已經不到子路的一半；再來是以自省聞名，「吾日三省吾身」的曾參，總計被提到17次，只比顏回的一半多一點。

值得一提的是，第八名的宰予，總共出現了7次，乍看之下也是孔老夫子的愛徒。但仔細看內文，卻常常都是被罵的內容，例如：​

1. 他想跟孔子爭取只守喪一年就好，結果挨罵：「小寶寶至少3歲才離開父母懷抱，你怎麼可以這樣。」 2. 最經典的白天打瞌睡事件，間接創造出千古名言：「朽木不可雕也，糞土之牆不可圬也！」提供無數長輩罵人的好台詞。

其實，根據《論語．先進篇》裡的分類，宰予跟子貢被並列為「言語科」的代表，口語表達能力都很優秀。或許正是因為口才太好，每次見面都想跟老師辯論一下，才會留下這麼多挨罵的紀錄。

第十名則是和顏回一樣以德行著稱的閔子騫。大家對他更有印象的，應該是《二十四孝》裡〈單衣順母〉的故事。閔子騫的後母，在冬天給閔子騫穿不保暖的外套，爸爸得知這件事情，想要休掉後母，但閔子騫卻替後母求情，感動了後母。沒辦法，雖然排進孔子點名次數的前十名，可是也只被點了5次，是子路的1/10不到，難怪大家在《論語》中對閔子騫的印象比較少。