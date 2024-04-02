113年國文科會考／最後衝刺！閱讀力大作戰 勝利之路即在眼前

清明祭祖過後，便是113年會考最後的衝刺階段啦！在有了祖先庇佑，及各路文昌君的加持下，各位同學準備好接招了嗎？新課綱上路之後，閱讀題型的占比可說是來到了歷史新高，因此，要說閱讀理解能力的高低，即是國文科分數的高低，一點也不為過，是各位同學在最後階段十分值得投資的項目！

梧桐國文教學團隊的吳桐老師指出，到了這個階段，最重要的反而是心態與自信，不要內耗，只要保持平常心，並且相信自己，曾經的付出不會白費。而在最後衝刺期，比起從頭開始複習每一個章節，不如養成在「刷題時複習觀念」的方法，才是良策：建議先將歷屆會考試題及曾經的模擬考題（模擬考題請視個人能力斟酌安排）重新作答；再將錯題依「語文能力、語文常識與閱讀理解」等分門別類歸納；最後依做錯的考點回頭複習講義。這樣針對弱項的精準打擊，方是在有限的時間裡放大努力成果的最好方式。

以下將依112年會考考題，分析整理三大類題型，供各位學子歸納及準備：

一、語文能力

舉凡「字音、字形、字義、成語、俗諺」等直觀的語文基礎能力考題，皆歸為此類。此類題目歷年來固定會有三至四題，因為範圍廣大難以準備，常有同學因此而放棄投資，著實可惜。依老師所見，倒也不至於需要專門準備形音義字典或成語典來複習，僅需每次寫各種練習題本時，將不會的形音義選項一一釐清，牢牢記下，便可逐漸累積收穫。

誠如【112教育會考第5題】，除題目標示的讀音同學需釐清外，亦可自主學習四個選項內的字型及詞義，可謂一舉多得，成效加倍。

二、語文常識

語文常識又可細分為「語文、國學及文化常識」這三類，雖有一定範圍，但因為這類考題占比不大，如今從頭複習又相對耗時，老師一樣建議，做題目有遇到不熟悉的考點，再次複習不熟悉的觀念即可。不要每次都從頭學習一輪，做足苦功卻沒有效率，得不償失。以【112教育會考第6題】為例：

此題為「六書」分類的考點實例，但中文字浩如繁星，倘若每個字都要死背活記，那可能會沒完沒了。像這題老師就會建議答錯的同學再複習六書的分類規則即可，如果判讀上有困難，也應僅複習常見字例，點到為止。

三、閱讀理解

不論是單選題或是題組題，閱讀理解都是重中之重，是占比極高的項目，包含各種情境題、古今詩詞與文章摘錄等，看似五花八門令人不知如何下手。其實不外乎就是文言文與白話文閱讀，而兩種閱讀相加就占了會考七成左右的題目。所謂打蛇打七寸，老師認為，在這最後階段，各位同學基本上都已掌握閱讀理解的技巧，卻往往因會考將近而亂了手腳！調整好呼吸，穩定情緒，耐著性子將文章仔細讀過，在這最後的階段，只要保持好閱讀的手感，這類分數著實不難拿下。（關於閱讀題解題技巧，可參考下列影片）

吳桐老師另外提醒：「花最少的時間，用有效的方式，做精準的學習，拿穩健的成果。」只要穩住心態，堅持到底，按部就班，同學們皆可拿到你應得的分數。