好讀周報／坦承自小有憂鬱傾向 情歌王子林隆璇藉佛法與正念「放下」

文 ／記者張瀞文

林隆璇曾在90年代以情歌《我愛你這樣深》、《你那麼愛她》等陪伴許多人度過青澀的年少。入行37年，林隆璇當過歌手、詞曲創作者、製作人、歌唱選秀節目評審，近年也是台南應用科技大學流行音樂系主任，總是「檯面上」的公眾人物，但他坦承，自小有焦慮、憂鬱傾向，面對鏡頭人群也深感壓力，這個「檯面下」的特質，讓斜槓林隆璇去年又多了一個新身分：正念導師。

成為正念導師之路，故事要從林隆璇的國中說起。

青少年風暴加上升學壓力，林隆璇在國中時念放牛班、以倒數第二名畢業，敏銳善感的個性加上大環境的壓力，致使林隆璇國中時就常莫名悲傷焦慮，嚴重時甚至想要結束生命。在那個不關注心理健康的年代，他並不知道什麼是憂鬱症，但學會了去藥房買鎮定劑吃。

焦慮敏感的青少年長大成為歌手林隆璇，每次面對人群、鏡頭，都帶給他很大壓力。他不知怎麼面對，只能硬著頭皮，上綜藝節目靦腆尷尬陪笑，然後告訴自己，「演藝圈就是這樣子殘酷。」

33歲那年，林隆璇當了1年的主持人，那成為壓垮他的最後一根稻草，他覺得自己無法面對人群，接下來有6、7年工作幾乎停擺，讓他焦慮萬分。

正在最焦慮、工作停擺的那幾年，他遇到了生命第一個重要里程，跟隨一位藏傳佛教上師學習佛法，成為佛教徒，解決了生命裡許多煩惱焦慮。

身為藝術領域的創作者，林隆璇總有千百個停不下來的念頭同時運轉，縱使佛法加持，還是有許多不時跑出來的壓力與焦慮。一直到他在2018年，遇到了正念；這是生命第二個重要里程。

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