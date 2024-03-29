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國中自然／水管卡住怎麼辦？ 「鹼」單知識一點就通

聯合新聞網／ 力宇教育

「酸和鹼」不是只在實驗室中會出現，其實有些鹼類在我們的生活應用中也不算少見喔，當我們發現馬桶或洗手台阻塞不通時，會使用疏通劑來疏通管道，就是運用鹼的性質來製造的清潔用品！在本周的影片中，力宇教育的孟翔老師將帶大家來認識常見的強鹼之一——氫氧化鈉。

當我們不小心碰到強鹼，可能造成皮膚傷害；但若使用得宜，強鹼也能是生活上的好幫手。影片中孟翔老師詳細解說氫氧化鈉的性質和生活應用，內容輕鬆有趣，更結合了日常生活與課本知識，幫助同學們融會貫通，快點開影片一起來學習吧！

★想一想，除了氫氧化鈉外，生活中還有哪些應用到鹼的例子呢？全影片還有更多鹼類的完整介紹，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！

延伸資訊

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【力宇教育】

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