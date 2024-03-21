選科系職業輕鬆談／空中旅途的守護者——空服員

許多人心中，都曾經夢想過成為一名空服員，想像穿著優雅的制服，拖著行李箱穿梭於繁忙的機場之間，遊歷世界各地的旅遊景點。然而，這個職業背後的真實面貌又是什麼？

臺灣國高中教育環境裡，很少著墨各種職業類型、就業環境的介紹，大部分的同學並不知道自己所選擇的志願科系，是否真如自己想像的模樣，又或者在未來能否幫助到個人就業與職業成就。

為此，力宇教育特別邀請了不同職業類型的專家，讓職場上的專家帶大家更了解真實的工作內容、產業的現況與未來發展、進入產業需要具備的特質、待遇福利等等，以提供同學們更好的建議與方向。

在職業輕鬆談系列影片的第七集，我們邀請到國籍航空Isis空服員，將為同學們揭開空服員這個夢幻職業的面紗，讓同學們更深入地了解這個職業的大小事。

Q1：空服員的工作內容？

送餐、免稅品服務

航程前聯合簡報

機上裝備檢查

客艙安全檢查

此外，每年還需要參加複訓，進行緊急情況演練，如水上、路上的迫降逃生、機上滅火程序、空中急速失壓等考試。

Q2：成為空服員需要具備什麼能力和特質？

1. 細心及耐心

2. 團隊合作

3. 獨立自主

4. 應變能力

5. 服務熱忱

Q3：空服員未來發展及職涯規劃？

以下為在飛機上的職位

服務經濟艙

申訓高艙等(商務艙)

助理座艙長

座艙長

除了飛機上的職位外，空服員也有機會轉往內勤工作，例如派遣部門做班表規劃、訓練成為老師，也有許多人轉換跑道至公關公司、各大企業的公關部門工作。

想了解更多，請見影片喔！