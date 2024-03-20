選科系職業輕鬆談／傳遞每一杯的溫暖——咖啡師

希望種子咖啡工坊創辦人黃以宏曾經在人人稱羨的台積電工作，也曾前往中國半導體大廠工作，因要照顧家人選擇創業，結合自身的興趣，最後回到臺灣投身於咖啡產業，創立了希望種子咖啡工坊。

臺灣國高中教育環境裡，很少著墨各種職業類型、就業環境的介紹，大部分的同學並不知道自己所選擇的志願科系，是否真如自己想像的模樣，又或者在未來能否幫助到個人就業與職業成就。

為此，力宇教育特別邀請了不同職業類型的專家，讓職場上的專家帶大家更了解真實的工作內容、產業的現況與未來發展、進入產業需要具備的特質、待遇福利等等，以提供同學們更好的建議與方向。

第六集，我們邀請到希望種子咖啡工坊負責人黃以宏咖啡師來為大家分享一下關於咖啡師就業環境的大小事。

Q1：咖啡師的工作內容？

咖啡師的工作內容包括沖泡咖啡、向顧客解說不同咖啡的特色、維持店內清潔。有些咖啡廳可能會需要咖啡師製作輕食，如三明治和沙拉，以及包裝咖啡豆。

Q2：成為咖啡師需要具備什麼特質？

1. 喜歡喝咖啡

2. 熱忱與活力

3. 喜歡與人互動

想了解更多，請見影片喔！