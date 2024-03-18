赴美陪讀變身名廚、還學中醫 她：媽媽努力跳脫舒適圈 就是最好的身教

「不好意思，我邊講邊運動，所以有點喘！」在接受《未來family》越洋採訪時，Choyce把握時間外出健走，分秒不浪費。

常在網上關注教育教養資訊的人，大多認識Choyce，本名郭宜亭的她，從18年前就開始寫文章分享自己的育兒經驗、旅遊攻略，堪稱是親子部落客始祖，還曾以「體驗式教養」、親子自助行等主題，出版過六本書，臉書粉專則有40多萬人追蹤。

這幾年，孩子大了，她赴美陪讀卻不躺平，不斷跳出舒適圈、挑戰新領域；訪談時，環境音嘈雜，但Choyce仍清晰述說，她如何把生活過成喜歡的樣子。

從小父母工作忙，嚮往當全職媽陪小孩

Choyce原本是百萬年薪的業務，在台北工作，老公則在竹科上班，結婚後，她離職搬到新竹，希望調整好自己的身心狀態，從容地當個媽媽。

之所以想全職育兒，與她的原生家庭有關，「我的父母工作都很忙，家裡又有五個小孩，我排行第二，從小就有蠻嚴重的『老二情節』；回想自己的成長過程，好像總有些寂寞、遺憾，這讓我很希望能全心陪伴孩子。」

備孕期間，Choyce去上了保母課程，考取保母執照，還把交大圖書館裡所有的育兒書都給讀了，研究各種教養流派。2006年，大女兒出生後，她開始在網路上寫作，當時並不是要寫給別人看，純粹自己想留些紀錄，卻因文章真誠又有料，逐漸吸引粉絲追隨。

辭掉百萬年薪工作，專心帶一雙兒女

Choyce後來又生了個兒子，並在2009年，女兒三歲、兒子一歲半時，開始帶孩子出國旅行。

「在當媽媽之前，我就很愛玩，常常是工作賺錢、辭職、出國旅行，錢花完後，再回來找工作賺錢。我很愛這樣四處遊歷的生活，因為能感受到不同的民族與文化，見識各種人事物，給自己衝擊和刺激。」

結婚生子後，Choyce就如同多數的竹科媽媽一樣，另一半工作很忙，回到家總已半夜，根本沒有力氣陪家人。

她心想，與其在家裡苦等老公下班，不如帶著孩子出去吧！畢竟世界這麼大，可以做很多事情，「而且，出了門就不需要打掃家裡，更能專心陪孩子。」

帶孩子遊遍世界各地，成了親子自助達人

第一次帶孩子出門，就去巴黎和瑞士玩了一個月，聽來浪漫，其實克難，常常是兩個娃兒擠在一台嬰兒車上面，Choyce扛著車爬樓梯、搭地鐵，也碰過惡房東、爛民宿，找路迷路是家常便飯，感冒生病更是難免…

親子自助遊會碰到的困難很多，但兵來將擋、水來土掩，Choyce總告訴自己：「要勇敢，沒什麼好怕的。」而且，當孩子在旁邊時，做媽媽的人，更是不能退縮、不能慌張。

慢慢的，她找到了tempo，親子一起發現新鮮事物、探索廣大未知，愈來愈樂在其中，母子三人遠赴歐洲、日本、東南亞各國，展開超過300天的旅行；Choyce自創的「體驗式教養」也蔚為風潮，她還以此為題，出過好幾本書。

提出「體驗式教養」，強調獨立自主的能力

「體驗式教養」主張讓孩子打開五感，認識世界，並且在真實的情境中練習生活、邁向獨立，最重要的，是要培養孩子的「環境適應力」，讓孩子不論到什麽地方，都能很快的去適應、去享受，未來更能跳出舒適圈。

她強調，旅行豐儉由人，並不一定要花大錢、出遠門才算數；體驗也不只來自旅行，而在生活各個層面中，大人的用心陪伴與引導，乃至於適時放手，都是關鍵。

隨著孩子慢慢長大，Choyce開始有時間做自己的事，本科日文的她，翻譯了宮西達也、大森裕子等人的書，譯作共有八本翻譯；也應粉絲要求，考取了外語領隊執照，專帶親子團赴日本各地、雪梨、巴黎、義大利等等。

媽媽也別忽略自己，要有意識的關心自己

「當媽媽時，全心投入、繞著孩子轉，是很難免的，但也別忘記自己、忽略自己，有機會時就要想想『我喜歡什麼？』、『我想要什麼？』對一切保持好奇與熱情。多關心自己，也能讓自己的狀態比較健康，會更有餘裕照顧家人。」

當然，所有事情都不簡單，凡事得努力才會有收穫，Choyce強調，每個人都要對自己有信心，人的潛能其實遠大於想像。

當孩子面臨升學選擇時，Choyce跟先生也開始思考相關規劃，原本打算在兒子讀完小六、女兒讀完國二後，就帶孩子赴美求學，不巧，那時正好碰上新冠疫情爆發，局勢大變，打亂了一切。

渾沌不明中，她與孩子只能邊走邊看，「可我也沒閒著，趁著去美國前的空檔，跑去進修，考了中餐丙級、西點蛋糕跟麵包烘培這三張證照。」考照過程，要記材料、算配方，其實還頗難，但女兒也在學烘培，為了做好榜樣，Choyce還是咬牙拚了。

帶孩子赴美讀書，自己也進廚藝學校拿學位

2021年，Choyce與孩子終於赴美，落腳洛杉磯，有別於多數媽媽的「全職陪讀」，行動派的她決定也趁機進修，考進了全美排名第一的烹飪教育學院（Institute of Culinary Education，ICE），一方面是為了學生簽證，另一方面也想學一技之長、融入真正的美國生活。

「剛入學時，衝擊很大，我雖然會煮飯，但專業西餐的做法，畢竟跟我熟悉的中餐差很多，而且還要融入英語環境與校園生活，都是挑戰；網路上還有很多閒言閒語，說我都45歲了還想留學、說我花5萬美金學煮飯是『盤子』…」

不過，來都來了，Choyce無論如何都要拿到學位，她卯足全力苦讀勤練，最後一舉拿下西餐與餐飲管理雙學位，還把酒精飲料、餐飲人員與餐廳經理人三張執照都考到手。

進米其林餐廳、四季酒店工作，視野大增

原本她也想過，是否要開餐廳，評估後發現，美國的勞動環境跟經營條件，對中小企業主並不友善，她便決定去高端餐廳闖一闖，先到米其林餐廳Kali restaurant工作，再去五星級的四季酒店，拿到廚師正職。

在四季工作，是非常特別的體驗，Choyce的職位是「派對廚師」（Banquet garde manger），為大明星做一盤要價美金300元的小點、替比佛利山莊豪宅做宴客大菜等等，都是常有的事，還能近距離學習頂尖名廚的料理風格，觀察高端餐廳的營運邏輯；每個月稅後收入，有美金4、5千元，而且住全世界的四季都免費。

工作雖有趣，卻也很硬，「我每天工時加上交通，超過12小時，廚房工作又很累，我膝蓋快壞了，嘴巴破洞一個月還沒好，做了一年多之後，我覺得不能再這樣操身體了，雖然很捨不得，還是在去年底告一段落。」

照片提供：Choyce

讀中醫碩士，追夢築夢就是最好的身教

若在此時就進入半退休狀態，也已經是夠精彩的人生劇本了，但Choyce的字典裡沒有「躺平」這兩字，今年初，她轉入新賽道，進到美國中醫科學院所屬的傳統中國醫藥大學，成了中醫碩士生，目標是55歲前考到執照。

她分享，在讀廚藝學校時，就有不少同學是銀髮族，讓人深感學習與追夢是不分年齡的，「如果我55歲當上中醫，做到80歲，那還可以做25年耶！」

之所以想學中醫，Choyce說，她從小就常看中醫，母親還常燉藥膳，自己當了媽之後，也常為孩子食補，對中醫並不陌生，而且，比她大一歲的姊姊，已經跟癌症奮鬥20年，這都讓她對養生之道很關注。

「48歲開始啃生物、化學、解剖生理學…真的難耶，但只要想做，一定找得到方法！最重要的是，這是我想要的，一步一腳印的實踐夢想，感覺很好，很對得起我的人生，也是最好的身教。」永保動能、放膽追夢，在人生走到終點前，隨時都有無限可能。

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文章授權轉載自《未來Family》