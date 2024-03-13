好讀周報／為何全球暖化冬天仍超冷？專家揭實情：兩極化發展

文／魏國彥

1月23日寒流來襲，陽明山鞍部氣象站於23日凌晨觀測到雨夾雪，台北的人們漏夜衝上山追雪。合歡山更精彩，凌晨3點多開始降雪，一直到午後才停，昆陽、武嶺、松雪樓都積雪，最深處達十公分厚，現場觀雪的民眾堆雪人、打雪仗、嗨到翻。低溫加上水氣，讓台北、新北、宜蘭、桃園、新竹、苗栗、南投、台中、台東等地山區都降下了冰霰或雪花，連離島馬祖也出現了難得的雪景。

在我們痛快追雪賞雪的同時，整個北美洲正受到嚴重的冰風暴，衛星影像顯示從巴爾的摩到納許維爾一線之西北全面陷入積雪之中，延綿一周以上。1月17日，全美50州都見到冰雪痕跡，幾乎從不下雪的佛羅里達州西北部也降雪，避寒勝地的夏威夷高山上更鋪上一層細沙雪。造成全美各地多人死亡，尤其那些平常不下大雪的州郡因拙於應變死傷慘重，全美至少95人罹難。有些地方因積雪壓毀電線，或凍壞能源設備，陷入黑暗與僵凍，雪上加霜，亟待救援。

都說全球暖化，怎麼會這麼冷呢？實情是：夏天變得愈熱，冬天變得愈冷，兩極化發展。

美國國家大氣海洋總署結合在地實測與遙測衛星監測模型，顯示去年7月是有溫度計143年以來最熱的一個月，全球陸地溫度相對於平均值高出1.18攝氏度。海洋也不遑多讓，去年7月的海表溫度比平均溫高出0.99度；更恐怖的是，這是連續第四個月破歷史同月紀錄。

去年7月的我們在台灣當然也感到燠熱難當，幸運的是，台灣的升溫幅度不大，大約0.4度。全球另外有升溫熱點，例如非洲西北角與赤道南美洲西部，升溫達到4度。更讓人怵目驚心的兩個地帶是北美洲北方的北極海，以及南大西洋南方的南極洲，升溫超過4度，冰雪被融化，全球海水面因而持續升高，全球低窪地區將被升高的海水蠶食鯨吞。

雖說「冰炭不言，冷熱自明」，將去年7月的最高溫與今年1月的厚冰雪對比，我們對於氣候變遷的威脅必須要進一步推理，那就是，夏天會愈來愈熱，今年夏天的暑熱中全球森林還會繼續被焚毀，排放出更多的二氧化碳到大氣中，助長更強的溫室效應，為明年的夏天升溫添柴加火。今年夏天的南北兩極的融雪也愈加劇烈，將打開更寬闊的北極海航道，通航的時間將愈來愈長。

但是，地球有她自己的「空調系統」，明年此時勢必還要降下更多的雪，來彌補夏天損失的冰，必然降下比今年一月份還要豐沛的雪，否則地球暖化將更如脫韁野馬。從今而後，未來的夏天將愈行燠熱，冬天也更加冰寒，人類在熱爐與冷窖間反覆鍛鍊，冰炭橫胸，惶惶不可終日。（作者為逢甲大學講座教授）