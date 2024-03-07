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好讀周報／16歲少女成美國最年輕全職老師 曝「這心態」是關鍵

聯合報／ 好讀周報
莎妮亞‧穆罕默德自信應對杏壇挑戰。（圖／ABC）
莎妮亞‧穆罕默德自信應對杏壇挑戰。（圖／ABC）

文／陳韻涵輯

新聞故事：16歲非裔少女莎妮亞‧穆罕默德（Shania Muhammad）是美國最年輕的全職教師，她15歲從奧克拉荷馬州蘭斯頓大學（Langston University）取得學士學位，成為該大學史上最年輕的畢業生。莎妮亞鼓勵學生以樂觀態度面對各項事務，且要對自己有信心，千萬不要畫地自限。

莎妮亞的學習歷程在7年級時出現轉變，她說：「爸爸發現我的學業進度超前非常多，甚至能寫出大學程度的文章，便鼓勵我準備大學入學考試。」莎妮亞的父親認為，「必須找到孩子的偉大之處，而不是一直將孩子與其他人比較」。莎妮亞14歲取得奧克拉荷馬社區大學與蘭斯頓大學的副學士學位。

莎妮亞感覺自己像執行臥底任務的超級英雄，她認為大學生活非常自在，縱使學校教授和同學得知她的年紀時，往往都會露出訝異的表情。

莎妮亞15歲從蘭斯頓大學取得學士學位後，奧克拉荷馬市一間學校負責人主動與她聯繫，開出全職的教師職缺。不過莎妮亞並未答應，而是經過深思熟慮，決定16歲考過汽車駕照能自行開車通勤後，再到聘任的學校任職。

2023年8月，莎妮亞開始擔任3年級學生的老師，她的學生大約8歲且求學態度認真，不會因為她的年紀輕就瞧不起她。她說：「對他們來說，我就是一個成年人，他們看到我開車上下班，和其他老師（同事）交談」。

莎妮亞喜歡活潑的課堂氣氛，學生必須離開座位、與組員互動討論，接著上台發表想法，與其他同學交流意見，學生的充沛活力讓學習過程變得有趣，她鼓勵學生主動發言，「我告訴他們這是一個安全的空間，要對自己有信心」。

莎妮亞說：「許多人跨進陌生圈子時，都會感覺不自在，加上周圍人群的冷漠態度，他們會想『如果出包會怎樣？如果因為面試表現差而未錄取該怎麼辦？萬一這件事失敗了該如何是好？』這些負面想法讓許多事情以失敗告終。我想告訴大家，不必預設立場，如果你缺少東西，那就創造它。」

莎妮亞認為，完成任何事情的關鍵是對自己有信心。她說：「不管別人怎麼說，只要你相信你能做到，那就有可能，總是要對相信自己能做到的事情充滿信心，永遠不要畫地自限。」

好讀周報 教師 美國

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