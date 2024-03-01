選科系職業輕鬆談／陪伴孩子成就未來 補教老師

學測成績放榜，無論成績好與壞，都會遇到選填志願的關卡，如何幫助學生順利地篩選志願是每位家長及老師要思考的問題。不只高三學生，國三學生也正在為了會考努力衝刺，需要在高中和高職之間做出選擇，當家長和老師在與學生討論 「你的興趣是什麼」 、 「你未來想做什麼樣的工作」、「你對於某職業是否了解」時，學生大部分的回答都是「我不清楚」。

臺灣國、高中教育環境裡，確實沒有著墨各種職業類型、就業環境的介紹，大部分的同學並不知道自己所選擇的志願科系，是否真如自己想像的模樣，又或者在未來能否幫助到個人就業與職業成就。

為此，力宇教育特別邀請了不同職業類型的專家，讓職場上的專家帶大家更了解真實的工作內容、產業的現況與未來發展、進入產業前需要具備的特質、待遇福利等等，以提供同學們更好的建議與方向。

第四集，我們邀請到李熙老師來為大家分享一下關於補教老師就業環境的大小事。

Q1：補教老師的工作時間？

非寒暑假星期一到五晚上以及星期六、日早中晚，共11堂課。其餘還有備課及編授講義時間。

Q2：成為補教老師需要具備的能力

1. 本職學能

2. 臺風

3. 板書

Q3：補教老師的職涯規劃？

例如：將教學經驗傳承給新進的老師或是轉到幕後自己開補習班。

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