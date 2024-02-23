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會考衝刺系列／理解了就能輕鬆得分的漢字結構

聯合新聞網／ 力宇教育

歷年來大考試題中除了常見的語文基礎與閱讀理解類的題目，也會出現國學知識和語文常識類的題目，同學們在衝刺會考複習時可別忽略這一點唷！

綜觀近10年的會考考題，漢字結構（也就是我們常說的「六書」）這一類的題目在103年、105年、106年、109年、110年、111年和112年都有出現，出題方式很多元也很活潑，尤其近幾年的試題更是配合素養導向融入生活情境，有時是透過孫子向爺爺請教某一會意字的涵義，請同學找出同屬會意字的選項，有時則是透過圖表＋說明的方式，請同學判斷某個字屬於哪一種造字原則。

基本上同學們只要掌握住六書的造字原則，相信要拿下分數並不難。在大致了解了這類型的考題趨勢後，現在就讓我們跟著吳桐老師一起來看看，當遇到這類型的題目時要如何快速解題吧！

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力宇教育 升學 學霸 會考 素養

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