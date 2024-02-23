國中自然／提前熟悉電與磁 會考快速上手不心慌
親愛的國三同學們，剛開學沒多久，你們是否已經把心態準備好，迎接全新的課程了呢？距離會考還剩不到一百天，同學們在複習過去所學的同時，也別忘了掌握進度的知識喔！國三下的課程中，將會接觸到電與磁，其中「安培右手定則」是非常重要的觀念，也是大小考試中經常出現的考點。今天就讓力宇教育的林觀老師帶大家來學習安培右手定則吧！
電流與磁場的觀念較為抽象，我們學到載流導線周圍會產生磁場，那電流方向和磁場方向有沒有什麼關係呢？林觀老師用清楚的圖像說明，搭配好記憶的學習方法，帶領同學熟悉安培右手定則的運用，快點開影片，一起舉起右手比比看吧！
★該如何判斷載流導線周圍磁場中單點的磁場方向呢？判斷訣竅收錄在完整影片中，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！
延伸資訊
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