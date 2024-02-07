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好讀周報／震撼政壇核心！剽竊2學生論文 挪威教長道歉請辭

聯合報／ 好讀周報
挪威研究和高等教育部長桑德拉·波克因論文剽竊請辭。（圖／法新社）
挪威研究和高等教育部長桑德拉·波克因論文剽竊請辭。（圖／法新社）

文／陳韻涵輯

新聞故事：挪威研究和高等教育部長桑德拉·波克（Sandra Borch）1月下旬遭學生發現論文剽竊而請辭，撼動挪威政壇核心。

波克在1月19日的記者會上宣布辭職，起因是一名昔稱「推特」（Twitter）的「X平台」使用者「@OsloStudenten」發文，比對波克2014年的法理學論文與其他幾名學生的作品，結果發現波克在「特羅姆瑟大學-挪威北極圈大學」完成的論文，逕自採用出版刊物的段落而未註明出處。

隨後，挪威商業媒體「E24」發布一項調查報導，指波克未引述即抄襲兩名學生的作品，其中就連拼字錯誤都照抄。這兩篇被抄襲的內容分別來自奧斯陸大學夏洛特·奧伊斯塔（Charlotte Øistad）2005年的碩士論文，以及卑爾根大學丹尼爾森（Alexander Danielsen）2009年的碩論。

報導指出，透過人工智慧檢測文本程式「Copyleaks」分析顯示，波克的論文中有21.9%並非原創，涉及抄襲6篇已出版的刊物內容。

波克在記者會上承認，她「未引用即摘錄內容」，坦承犯下重大錯誤並道歉，且願承擔全責。

波克表示，辭職是她自己的決定，並稱鑑於她的「錯誤」，無法再對考試規定負責。

挪威總理斯托爾表示，波克做出「正確決定」，因為她已經無法獲得履行高等教育部長職責所需的「信任」。

波克辭職前，挪威教育部對一項有利「挪威內陸應用科學大學」前學生的判決提出上訴，該名學生被控自我剽竊（self-plagiarism，抄襲自己的作品）而遭學校退學2學期。

高等教育媒體《Khrono》報導，當上訴法院作出對學生有利的裁決時，波克曾表示，教育部要把此案告上最高法院，以「澄清重要的法律議題」。

金融系學生瑞特格（Kristoffer Rytterager）告訴《Khrono》，他就是「X平台」@OsloStudenten帳號的使用者；他說，調查波克論文的部分動機是有感於挪威內陸應用科大的案例。

瑞特格表示，「一名被控自我剽竊的學生，先被禁止上學，然後被教育部長告到最高法院。是時候讓那些負責教育和誠信的人，開始學習關於誠信的知識了。」

好讀周報 抄襲 挪威 教育部 論文抄襲

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