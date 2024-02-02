國際小學堂／拜登再戰川普 6個「搖擺州」決勝負

美國人將在今年十一月五日舉行的總統大選投下寶貴一票，不過在美國，獲得較多普選票的候選人並不一定能當選，因為美國有特殊的選舉人制度。美國大選流程從黨內初選、大選投票到明年總統宣誓就職，歷時整整一年。

兩黨初選 夏天正式提名

今年美國初選一月就開始，共和黨方面雖然川普在民調早已遙遙領先，但仍要到愛荷華州共和黨選民在一月十五日舉行首場黨團會議初選，讓川普以超過百分之五十的得票率大勝，才讓一些黨內競爭者知難而退。

川普今年在共和黨內幾無對手的狀況，算是比較罕見。一般來說，過去歷屆初選，都要到三月「超級星期二」十幾州一起初選，才會出現明顯贏家。這也意味，較早進行投票的州在決定總統候選人的影響力方面，超過較晚進行投票的州。

民主黨今年也舉辦初選，儘管總統拜登基本上沒有競爭者。今年民主黨內出馬挑戰拜登的人知名度不高，不會對拜登造成任何威脅。

即使如此，川普和拜登仍要等到今年七月和八月舉行的共和黨和民主黨全國代表大會，才會正式取得黨內提名競選總統。

根據美國法律，大選投票必須在十一月首個周一後的首個周二舉行，因此今年大選是十一月五日。

川普遭訴 被兩州禁初選

川普雖然贏得共和黨初選幾無懸念，但他面臨的官司讓今年選戰平添複雜度，包括他在二○二一年國會暴亂所扮演的角色而被剝奪初選資格的訴訟。

科羅拉多州和緬因州已根據美國憲法的「叛亂條款」，禁止川普參加這兩個州初選。

美國聯邦最高法院將在二月八日針對科羅拉多州的判決聽取口頭辯論。川普的律師敦促最高法院大法官推翻科州的判決。

選舉人團 非簡單多數決

美國採「選舉人團」制度選出總統，而非普選簡單多數決。

根據各州人口，每個州會有特定數量的選舉人票。總統候選人須在五百卅八票選舉人票中得到兩百七十票，才能當選總統。

例如，大多數德州人可能會投給共和黨，共和黨候選人川普就能獲得該州四十張選舉人票。同時，有廿八張選舉人票的紐約州是民主黨鐵票州，這些選舉人票幾乎肯定會流向拜登。

由於許多州已堅定傾向民主黨或共和黨其中一方，大選勝負關鍵將取決於「搖擺州」。今年人們將關注亞歷桑納州、喬治亞州、密西根州、內華達州、賓州和威斯康辛州。

計票速度 愈拉鋸拖愈久

根據官方說法，每州核實計票結果後才能確定誰贏得白宮寶座。然而，大選結果通常由主要新聞機構在大選之夜根據各選區通報的得票總數清單「宣布」。任何一個候選人只要贏得足夠的州累積越過兩百七十張選舉人票門檻，就是贏家。不過，投票當晚勝負不一定能分曉。

一九八○年大選雷根一面倒大勝，投票日當晚八點十五分，各家媒體就宣布雷根是贏家。然而，二○○○年布希對高爾的那場大選，雙方勢均力敵，勝負最後取決於佛羅里達州數百票差距，投票日卅六天後才由最高法院判決停止佛州重新計票，由布希獲勝。

最後，今年大選的贏家將在明年一月廿日宣誓就任總統。