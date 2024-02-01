長期照顧沒有血緣的日本繼父》吳小帽：我不是要演24孝 而是希望天上的媽媽放心

用心照顧毫無血緣關係的日本繼父@=，讓很多人稱讚吳小帽孝順，但他其實不在乎別人怎麼想，陪伴歐吉桑，彷彿癌逝多年的媽媽留下的功課，「我只希望自己做的一切，能天上的媽媽放心。」

「照顧歐吉桑，當然會累、會煩，但過程中也意外回放、映照出媽媽生前的片段，讓我重新感受到媽媽的存在。」吳小帽說。

吳小帽本名吳禮強，在娛樂圈闖蕩多年，當過記者、製作人與作詞人，許多明星如安溥、陶晶瑩、曾寶儀、林心如等，都是他的好友。

而在私領域，他從小父母離異，母親隻身赴日工作並再婚，退休後返台、癌逝，留下日本繼父歐吉桑在台獨居。原本兩人各自生活，不料，去年歐吉桑突然生了場大病，吳小帽便一肩扛起，將其接來同住。

語言不通、生活習慣不同，加上照料84歲病人的壓力，都讓吳小帽很緊繃，更何況，他是個同性戀，生活自在慣了，「但這件事，彷彿是媽媽留給我的功課，我這個人，就是沒辦法擺爛，要做就得做好。」

於是，他料理三餐、幫歐吉桑洗澡、陪歐吉桑運動，並在粉專上分享日常點滴，引發上萬網友追隨，近期還出版《我的日本爸爸》一書。

「很多男人是結婚了、有小孩後，才學著當爸爸，我呢，是到了中年，才突然開始感受，有爸爸在身邊的感覺。」

家境貧困、母親嚴格，從小就自律認真

吳小帽對原生家庭最大的印象，就是窮，「從小就會聽到家裡長輩說，被倒會啊之類的，那是還有票據法的年代，欠錢是很嚴重的事。」他還記得，國小時，家裡曾欠某個同學家錢，大人派他帶欠款去還債，那種羞恥感，至今難忘。

家裡狀況不好，加上媽媽自己學歷不高、只有國小畢業，對吳小帽頗為嚴格，還借錢送他去讀私校。吳小帽說，自己從小就被訓練得很自律，比方說，每天早上六點半、鬧鐘還沒響之前，他就自動起床了；放學回家後，第一件事就是寫作業，他還會自己安排晚自習，複習與預習。如此自動自發，讓他的成績一直都不錯。

在循規蹈矩的生活中，吳小帽的最大樂子是看電視，每天做完功課後，便會開心的看八點檔或綜藝節目，對明星動態如數家珍，這也埋下他日後進娛樂圈的種子。

父外遇離家，母親在他十歲時遠赴日本工作

家貧，又因爸爸外遇而離婚，讓媽媽興起了去日本工作的念頭。吳小帽回想，當時媽媽很認真學日文，會用卡帶式的隨身聽，反覆聽歌，再寫筆記，比方說，歐陽菲菲〈逝去的愛〉開頭有「Love is over」，媽媽就會在「over」旁寫「黑肉」，因為over跟黑肉的台語唸起來很像。

自學日文一陣子後，媽媽在吳小帽小學三年級時，下定決心赴日。

「我還記得，我們到桃園機場送機，她入關後，我看著她的背影一直哭、一直哭，她都沒有回頭，等到她進去了、看不見了，我還一直哭，當時心想，她怎麼都不回頭看我一眼呢？」

長大後，他才知道，媽媽當時不回頭，是因為一旦回頭，就走不了了。

母親碰上歐吉桑，兩人相知相惜相守

媽媽剛離開時，吳小帽每天都哭，還在越洋電話中泣不成聲，結果，過兩個禮拜後，媽媽太想他，竟又飛回台灣，相聚一陣子後，才真正移居日本，從此他倆一年只見一、兩次面。

到日本後，媽媽在台灣人開的酒吧上班，工作有點類似《華燈初上》裡的Rose媽媽，因為個性大方、外表也美，吸引不少追求者，最後跟同樣離過婚的歐吉桑定了下來。

歐吉桑照顧媽媽，對吳小帽也挺好，每次他去日本時，歐吉桑都會給他一個裝著十萬日圓的信封，當成零用錢；媽媽還曾問過他，是否要去日本讀書，不過，那時吳小帽已青春期了，有點彆扭，便拒絕了，他坦言，自己其實有點後悔沒去。

照片提供：吳小帽

母親退休回台後癌逝，算命稱他父母緣薄

媽媽在60歲左右，決定搬回台灣，歐吉桑也跟來，一起住在基隆老家，沒想到，不久後媽媽便發現罹癌，治療幾年後，還是走了。

「以前我去算過紫微斗數，算命的說，我星盤中有顆『忌星』，父母緣很薄，媽媽要搬回來前，我曾想過會不會怎樣…」吳小帽一邊直面喪母的痛楚，一邊應對職涯的劇變，先是失業，又碰上疫情導致轉職不易。從前，他總看不慣媽媽睡前得喝威士忌，如今懂了。

在這段震盪期，吳小帽與歐吉桑原本各自療傷，沒想到，去年三月歐吉桑生了場大病，突然無法自理。正努力創業接案的吳小帽，想起自己在媽媽臨終前，曾答應過要照顧歐吉桑，便將其接來同住。

母親走前，他曾答應照顧無血緣關係的繼父

「希望媽媽在天上能放心」的初衷，聽來動人，但長期照護可是充滿挑戰的，語言不通，是第一個關卡，「雖然我常去日本，他長住台灣，但我日文不好，他則是完全不會中文，我們只得用翻譯軟體，搭配比手畫腳。」

吃飯、洗澡，也是個坎。歐吉桑有糖尿病，飲食得嚴控，吳小帽不但得自煮或採買健康餐食，還得盯著愛吃甜食的歐吉桑，避免超標過多；至於洗澡，歐吉桑第一次「坦誠以對」時，吳小帽內心之尷尬，至今仍難忘。

居家空間的變化，則是吳小帽花最久時間適應的。歐吉桑剛搬進來時，他心想，頂多顧個一、兩個月，等歐吉桑身體較好、回基隆老家住，一切就恢復原狀了，所以便很自然的把主臥讓出去，自己去睡沙發。

原是瀟灑獨居男子，生活步調突然被打亂

沒料到，同居生活比想像中久，「我睡沙發睡到腰酸背痛，撐不住了，只好買個床墊放書房，有時候我也會想，怎麼打拚半輩子了，還住得像學生一樣侷促呢？」不過，久了，也就習慣了。照顧歐吉桑，像是媽媽留給吳小帽的功課，也是這份未竟之愛的延續。

跟歐吉桑一起生活，常讓吳小帽憶起媽媽還在世的時光。比方說，有次他在市場看到豬腳，想起從前媽媽與他都愛，便買回家，原本不確定歐吉桑吃不吃，沒想到歐吉桑也愛，還對他說，媽媽以前常煮。

又例如，要拜媽媽時，歐吉桑總是會泡一小杯咖啡，因為媽媽愛喝；經過烤鴨店時，兩人都會想起，媽媽愛吃烤鴨。某一天，兩人騎機車出門時，歐吉桑從後面環抱著吳小帽，突然間，他意識到，想帶著媽媽到處走、到處吃的心願，如今移植到歐吉桑身上來了。

與歐吉桑在一起，常感受到母親的存在

最近，吳小帽在自己的Podcast節目中《哇！有事嗎》訪談了歐吉桑，他鼓起勇氣問出「媽媽知道我是Gay嗎？」、「你們到底是怎麼認識的？」、「你心目中的媽媽是怎麼樣的人？」等好多問題，歐吉桑也如實回答，還許了過世後想跟媽媽葬在一起的願望。

從小就習慣了媽媽不在身邊的日子，吳小帽原本以為，喪母的傷心會因而少一點，慢慢才發現，那是種「會習慣、但永遠不會好的痛」，而歐吉桑闖入後，讓他的修復之路不再只有自己一個人。

在網路上分享照顧歐吉桑的文章，總引發眾多網友共鳴，人人讚他孝順，「但這真的不是什麼《24孝》的故事，而是很寫實的生活隨筆，我也有情緒，也不是百依百順的，像歐吉桑每次都吃甜食時，我都很火大！」

新書出版後，吳小帽上通告、被採訪時，「我真的也說不出因為愛啊什麼的，太肉麻了。」但這些日常瑣碎，就是愛了，毫無疑問。

照片提供：吳小帽

延伸閱讀：

113學測英文》資深高中老師：得分掌握2要點；取材多元，什麼都考、什麼都不奇怪

14歲找到寫程式天賦，努力精進，20歲獲世界金牌》塗家和：學會了技能，就一輩子擁有

從負債到存款百萬只花了2年半！30節約男子：理財不怕晚，只怕永遠都不做

文章授權轉載自《未來Family》