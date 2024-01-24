113學測國文》文言文占比四成五熟讀古文易發揮 迷因、判決書、院線電影都入題

比起去年，出自課內命題增加。15篇核心古文中，有高達13篇入考題，另外，混合題型取材A類選文：琦君〈髻〉、李煜〈浪淘沙〉、辛棄疾〈破陣子〉。引導學生以課內學習為基礎，兼顧教學現場和素養導向試題。

113學測國文科考題，文言文配分占比約45%，和去年（48%）相當。全教會解題老師分析，試題難易度適中，與去年相比，整體較易。

值得注意的是，去年15篇核心古文與A類選文命題類型不多，多出現在改錯、詞語、字義比較、文句意義等題型。今年，15篇除了〈師說〉、〈大同與小康〉之外，其餘13篇均入題，多為單選題中的選項，以字義、讀音為主。另外，混合題則取材A類選文：琦君〈髻〉、李煜〈浪淘沙〉、辛棄疾〈破陣子〉。

台北市高中國文科教師群認為，學生需具備課內的先備知識，容易順利發揮。落實到教學上，建議老師教學從課內篇章出發，再延伸至課外素材，奠定考生檢索、歸納的能力，並提升推論評析與綜合應用的能力。

國文命題5大特色

入闈的高中老師指出，今年命題兼顧語文與高層次閱讀能力，不少試題連結跨領域文本，測驗考生的文意理解、統整能力。

1 取材貼近生活情境

「情境化」為素養題命題的重點方向之一。如：9-10題介紹電腦字型「新細明體」、「黑體字」的設計特色和應用現況，是考生所熟材的題材；11-12題取材瘟疫文學，呼應現代人面對疫情的生活經驗；13-15題迷因和電影《周處除三害》都入題，要考生比較世說新語和電影內容的異同，測驗閱讀理解和延伸思考能力。

除了生活化情境，試題素材也引用學術探究情境，例如：6-8題融合自多篇學術論文，介紹中國湖南省江永地區的「娘樓」文化與「哭嫁」儀式等；23-24題介紹唐代科舉考試中，「門生」對「座主」感恩終生。

2 跨領域整合運用能力

台北市高中國文科教師群指出，跨領域題目包括：電腦字型（9-11題）、心理學（18-20題）、對照古今判決書（21-22題）、製作硃砂和水銀的方式、製作中藥的生活情境（29題）等。

內容豐富多元，涉及心理學、法律、化學等領域，並非考領域相關知識，而是評量考生是否能夠閱讀理解跨領域文本並作答。

3 台灣歷史素材比往年多

全國教師會解題老師指出，關於臺灣歷史的題材較往年多，呈現對於臺灣本土歷史的重視，如28題《臺灣的海洋歷史文化》，以及30-31題取材自《重修福建臺灣府志‧叢談》、《臺灣紀事‧鄭事紀略》，談鄭成功的傳說事蹟。

4 翻譯文本數量增

全國教師會分析，採用翻譯文本之數量較往年多，如第3（日本翻譯文學）、18-20題（西方翻譯文學）及混合題乙文（西方翻譯文學）。

5 「混合題」改為選擇和簡答題穿插

混合題有別於以往2大題、先「選擇題」後「簡答題」的設計，今年改為1大題、選擇和簡答題穿插，先4小題簡答，再2題單選，最後又2小題簡答。

台北市高中國文科教師群指出，文本呈現方式別出心裁、循序漸進，依閱讀歷程：擷取訊息、發展解釋、統整比較、反思評鑑，命題十分用心。選文也回歸課內教材，引導學生以課內學習為基礎，兼顧教學現場和素養導向試題。

國寫「知性題」好寫，「情意題」考驗抒發感受能力

113國寫第一大題知性題，闡述對「標籤現象」的見解。全教會老師指出，題目符合學生的生活經驗，為生活中經常會遇到的現象，容易發揮。唯標籤一般的指涉多偏於負面，可能有較多的學生往這方面思考。

第二大情意題取材自《樹木教我的人生課》，以「縫隙的聯想」為題，評量考生敘事與抒情的能力。與前2年國寫試題「當我打開課本」、「花草樹木的氣味記憶」相近，皆為個人生活經驗或見聞的抒發。不像過去傳統的情意題，比較偏向說明，重視個人的思辨與體悟。

台北市高中國文科教師群指出，國寫2大題分別檢測統整判斷與感受抒發的能力，層次上，一則為社會現象的觀照，一則為自我認知的內省。考生下筆前仔細閱讀試題，辨析字裡行間隱含的暗示或限制，依循引導作答，就能掌握寫作方向，不致茫然無緒。

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文章授權轉載自《未來Family》