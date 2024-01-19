國際小學堂／走過震災 日本建築法規 全球最嚴

日本能登半島元旦發生規模七點六強震等多起地震，致使屋倒路裂並引發火災，許多民眾離家避難。日本的防災措施雖未臻至善，但專家指出，歷經二○一一年三一一震災的日本有許多值得取法之處，包括實施嚴格建築法規、充分訓練民眾防災意識以及投資防災相關的基礎建設等。

設計新建築 可隨地震搖擺

美國「財經內幕」報導，日本數十年來持續精進防震準備。歷經二戰後的一連串天災，日本在一九六一年推行「災害對策基本法」，增加應對地震、洪水等的投資和規畫。

目前日本建築法規的嚴格度在全球數一數二；日本工程師數十年來研究地震如何影響房屋，鑽研防震工法。據報導，日本設計出新建築，可隨著地震活動搖擺，而非保持僵直導致建築結構承受壓力。在高樓建築，鋼和橡膠製成的護墊等有助吸收部分地震搖晃；許多老舊建築也重新整修以便更抗震。

華盛頓郵報報導，日本每次強震後就檢視損害並更新建築法規；上次重大法規更新是在一九八一年，引入抗震建築的新標準。不過有日本防災官員說，能登半島或其他相對偏遠且都市化不高的地方，有許多建築建於一九八一年前，仍有受損和倒塌風險。

每年都演習 全國瞬時警報

日本也致力讓民眾對於災害居安思危。一九六○年，日本將九月一日訂為防災日，增進民眾防災準備。曾住在日本的奧德瑞奇（Aldrich）向財經內幕說，在日期間每年防災日會和鄰居從事防災演習，也練習使用止血帶、手臂骨折時用的支撐帶及如何滅火等。

學生會參與地震演習，政府會實施模擬訓練以檢驗準備程度。政府也鼓勵民眾隨時準備緊急物資箱。二○○七年，日本氣象廳啟動地震預警系統（ＥＥＷＳ）。全國瞬時警報系統（J-Alert）也可讓日本民眾在電視、廣播和手機接收警報。

修核安規範 緩步重啟核電

日本的充分經驗和資金也讓其能強化防震基礎建設。英國衛報報導，當年三一一震災中，應變團隊能快速修復道路以提供災區協助。二○二一年一份世界銀行報告指出，日本從三一一震災學到許多，包括改善供水基建、強化供應網路電力的海底電纜備用設施等。

奧德瑞奇也說，三一一震災的最大教訓莫過於改造核安規範。當年災害以來，日本核電重啟的步伐不快，卅三座核反應爐中尚僅重啟十幾座。