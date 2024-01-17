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好讀周報／加州史上最年輕！他13歲通過大學學力考試、17歲成為檢察官

聯合報／ 好讀周報
朴彼得年僅17歲便考取律師資格，日前正式宣誓就職，成為加州史上最年輕的檢察官。（圖／Ｘ平台）
朴彼得年僅17歲便考取律師資格，日前正式宣誓就職，成為加州史上最年輕的檢察官。（圖／Ｘ平台）

文／編譯盧思綸

《華盛頓郵報》報導，美國加州青少年朴彼得（Peter Park）13歲開始靠自學取得大學同等學力文憑，高一申請上西北加州大學法學院線上學程，去年11月，年僅17歲便考取律師資格，上月5日正式宣誓就職，成為加州史上最年輕的檢察官

朴彼得的父親從事和法律相關的專利代理人，偶然發現有人21歲便考取律師，因此詢問兒子有意投身司法可提前開始。起初朴彼得並未認真考慮，不過在父親循循善誘下，他認識到法律自助和助人的機會，便毅然決然走上備考司法之路。

2019年初，13歲那年，同齡人方才從八年級畢業，朴彼得已經靠自學通過「大學學力考試計畫」（College Level Exam Program）取得學分和文憑，成功申請上西北加州大學法學院線上學程，從此過著白天當高中生、晚上做法學生的生活。

問及朴彼得如何跟上年長自己十歲的同學時，朴彼得說他以美國前總統林肯（Abraham Lincoln）為目標，以法學院課業為重，幾乎所有時間都在背法條和熟讀術語，有時候甚至沒時間做高中作業。

林肯出身肯塔基農家，靠著自學，尤其是讀法律，一步步翻身。

2021年，朴彼得通過加州高中學力考試，提前從高中畢業。

去年7月，朴彼得參加加州律師資格考，11月正式取得資格，日前於杜拉瑞縣（Tulare County）宣誓就職，成為地方助理檢察官。

朴彼得年僅17歲便考取律師資格，日前正式宣誓就職，成為加州史上最年輕的檢察官。（圖／Ｘ平台）
朴彼得年僅17歲便考取律師資格，日前正式宣誓就職，成為加州史上最年輕的檢察官。（圖／Ｘ平台）

「常常有人問我為什麼不再等等，趁高中多玩一點，」朴彼得反倒認為，「大家都錯過年輕時接觸法學院經歷的機會。」他感覺「所有人只顧著玩樂」。

除此之外，朴彼得談到比起其他科目，自己在讀法律越讀越有興趣，他希望藉由法律幫助有需要的人，「社會像一塊布，法律猶如織料，交織出所有人的日常生活。」

朴彼得也很感謝檢察官辦公室願意給17歲的他一個機會，「我會努力在法庭上證明自己的能力」。

律師 檢察官 美國 好讀周報

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