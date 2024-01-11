會考衝刺系列／最貼近生活情境的考題——題辭

距離會考不到半年了，相信國三的同學們正依照著自己的步調瘋狂複習中，為幫助同學快速掌握考題趨勢，這次的會考衝刺系列，我們要來說說「題辭」。

綜觀近10年的會考考題，「題辭」類的題目就出現了5年，分別是在103年、104年、105年、111年和112年，出題方式多是提供一個生活情境，讓同學來判斷使用的題辭是否正確。以105年會考來說，題目就是以「畢業了二十年的小學同學聚會」為情境，讓同學根據聚會上每個人所說的內容來判斷他們所使用的題辭是否正確。

或許有同學會擔心：題辭那麼多，怎麼背得完？其實，瀏覽一下這幾年的考題，就可以發現題目中出現的題辭多是常見或常聽到的，例如：近悅遠來、杏林之光、桃李滿門、喬遷之喜等，所以，同學們只要能掌握基本的題辭及關鍵字，相信要拿下分數並不難。

大致了解考題趨勢後，現在就讓我們跟著吳桐老師一起來看看，當遇到這類型的題目時要如何快速解題吧！