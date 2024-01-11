快訊

黃國昌為「郭台銘公開信」告發 國民黨氣炸要求民眾黨限時道歉

登機後不安分！男「1脫序舉動」摔下停機坪 319名乘客慘被耽誤近6小時

網傳台灣阿銘公開信 侯辦反擊柯辦含沙射影：選情告急出下策？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

會考衝刺系列／最貼近生活情境的考題——題辭

聯合新聞網／ 力宇教育

距離會考不到半年了，相信國三的同學們正依照著自己的步調瘋狂複習中，為幫助同學快速掌握考題趨勢，這次的會考衝刺系列，我們要來說說「題辭」。

綜觀近10年的會考考題，「題辭」類的題目就出現了5年，分別是在103年、104年、105年、111年和112年，出題方式多是提供一個生活情境，讓同學來判斷使用的題辭是否正確。以105年會考來說，題目就是以「畢業了二十年的小學同學聚會」為情境，讓同學根據聚會上每個人所說的內容來判斷他們所使用的題辭是否正確。

或許有同學會擔心：題辭那麼多，怎麼背得完？其實，瀏覽一下這幾年的考題，就可以發現題目中出現的題辭多是常見或常聽到的，例如：近悅遠來、杏林之光、桃李滿門、喬遷之喜等，所以，同學們只要能掌握基本的題辭及關鍵字，相信要拿下分數並不難。

大致了解考題趨勢後，現在就讓我們跟著吳桐老師一起來看看，當遇到這類型的題目時要如何快速解題吧！

延伸資訊

【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中國文會考總複習(適用113年會考)

https://ai-dux.com/bookshelf/plan?id=10389

【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹

https://www.ai-dux.com/bookshelf

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請

https://www.ai-dux.com/trial/index

【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊

https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/

力宇教育

https://www.leadu-edu.com

會考 學霸 升學 力宇教育

相關新聞

會考衝刺系列／最貼近生活情境的考題——題辭

距離會考不到半年了，相信國三的同學們正依照著自己的步調瘋狂複習中，為幫助同學快速掌握考題趨勢...

國中自然／生物的重要大事！除了吃喝還有拉撒 認識人體泌尿系統作用

你是否想過健康檢查時，為何總是有「尿液檢查」這道關卡呢？原來，人體可以透過尿液來顯示身體的狀況...

不良少年成餐酒館教父 陳陸寬：被家人餵飽的那種愛 拉住了我

陳陸寬坦言，他小時候確實不學好、課業一團糟，甚至還延畢、休學，直到20歲，才驚覺不能再這樣讓父母失望，於是發憤考上高餐大，畢業後北上闖蕩，成功開出自己夢想中的餐廳。

好讀周報／阿根廷食品通膨率107% 富人窮人生活兩樣情

歐洲人到雜貨店的採買習慣也正在改變。西班牙新聞網站Ethic報導，49%的西班牙民眾表示高通膨影響他們決定採買哪些食物回家烹調，優先排除...

好讀周報／後疫情時代陷通膨 餐廳倒閉、速食麵市場連7年成長

後疫情時代全球陷入通膨危機超過兩年，許多家庭被迫精打細算、縮衣節食，連耶誕禮物可能都縮水。食品價格飆漲，最能看出高通膨造...

紐時賞析／「俄對黑海的宰制已經結束」 烏克蘭海上無人機取得展果

Bouncing over choppy waters, the Ukrainian sea drones fanned...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。