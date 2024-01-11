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國中自然／生物的重要大事！除了吃喝還有拉撒 認識人體泌尿系統作用
你是否想過健康檢查時，為何總是有「尿液檢查」這道關卡呢？原來，人體可以透過尿液來顯示身體的狀況，例如由顏色、氣味和成份等來判斷身體是否健康喔！那麼尿液是怎麼形成的呢？現在就讓力宇教育李鴻老師帶著大家來探究。
尿液的形成牽涉泌尿系統，若有異常，就可能影響到廢物的排泄，導致尿液出現反常變化。力宇教育的李鴻老師用清晰的圖片，詳細解說肝臟與泌尿系統如何分工，將身體中的含氮廢物排出體外。快點開影片，一起來學習吧！
★你知道「排泄作用」和「排遺」的不同嗎？而什麼又是「洗腎」呢？全影片中老師有更詳盡的說明，點擊下方【延伸資訊】可以了解更多訊息喔！
延伸資訊
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