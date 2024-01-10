不良少年成餐酒館教父 陳陸寬：被家人餵飽的那種愛 拉住了我

在台北，有間餐廳名為「貓下去」（沒錯，就是台語「打下去」的諧音），被視為台灣餐酒館的濫觴。

說貓下去是個傳奇，也不為過。它在2009年開幕後，旋即爆紅，王宣一、舒國治、歐陽應霽等人，都曾提筆推崇；梁朝偉、邰智源也愛吃，瑪莎甚至是常客；倪重華則公開宣稱，貓下去是「最能代表台北的一家餐廳」。

貓下去的創辦人陳陸寬，被封為餐酒館教父，江湖人稱寬哥，他每天跑步、寫作，生活乍看很文青，但進了餐廳，又懂菜、懂酒、懂客人也懂市場，讓貓下去紮紮實實的活了14年，從15坪長大到200坪。

「我就是一個比較難被定義的人，就是想開一間我心中理想的餐廳。」陳陸寬說。

貓下去小時候，想做的是像海明威書中、巴黎街頭那種吃飯喝酒的小館子，這幾年的目標，則是自成一格、客人會常常想念的品牌；近期，陳陸寬出版了《薯條與油封大蒜》一書，談他的新家常菜哲學。

出身南部公務員超保守家庭，卻反骨叛逆

陳陸寬有才，不認識的人，常誤以為他是留過洋、滿滿文化資本的那種人，但其實，他是正港南部小孩，以前還走過不少歪路。

他出身台南學甲，家中長輩們大多是廣義的公務員，比方說，他爸爸是讀軍校的，後來到港務局任職，阿公則是台電的；媽媽原本在台銀，婚後當了幾年家管後，又去市政府上班，外公也是台銀的基層職員。

這樣的家庭，保守是很正常的，從小陳陸寬便知，念書該念國立的，工作得找鐵飯碗，可知道歸知道，他從有行為能力開始，就進入了叛逆期。

曾被霸凌，凶狠學壞其實也是為了自保

小時候，他住在高雄的凹子底，當時那邊還未開發，附近全是工廠與宮廟，「我國小同學中，就有不少8+9，我也曾經跟著去混過一陣子，那時會去電動間啊、學抽菸啊、偷腳踏車啊，總之就是不學好。」

不過，他的胡作非為，都很快被壓制下來，例如偷腳踏車立刻就被鄰居發現，翹家也只是從三民區到鹽埕區、住同學家買包鹽酥雞吃吃，當然，下場全是被爸媽爆打一頓。

陳陸寬如今回頭看，當時自己想學那些流氓行徑，是有原因的，一來，那時常被霸凌，凶狠一點，有助於自保；二來，還找不到學習的意義，每天去學校，也不知為何而讀，「鬼混，其實是為了找認同感、刷存在感。」

爸爸要求讀理工，進高雄工專卻延畢休學

考高中時，成績自然沒太好看，他本想填文藻讀外語，爸爸卻覺得念理工科才有前途，於是他便進了高雄工專。

專科生活簡直大解放，陳陸寬瘋狂的打籃球、玩樂團，一路嗨到專五延畢、專六休學，功課糟無可糟，「我爸媽好像都放棄我了，我就這樣一直空燒著家裡給的學費、生活費，突然間，就20歲了，人生第一次覺得不知道該怎麽辦。」

不想去當兵的他，決定洗心革面，研究一番後，發現高雄餐旅大學是獨立招生，又不採計數學，似乎最有機會，於是便報名了補習班，鎖定餐飲管理系。

父母已放棄，自己想通後，拚上高餐大

「我還記得，當時有1500個人去考，取50個，我竟然就考上了！放榜當下，真的是鬆了一口氣，覺得人生好像抓到了浮木、找到了庇護，終於可以開始『漂白』，不會再讓家裡人失望了…」

高餐大當年是很新的學校，在小港，周邊不熱鬧，一年級學生一律住校，管得挺嚴的，陳陸寬原本有耳環、唇環，進去不到一禮拜，就拿掉了，他坦言，過往會想標新立異，覺得那樣才屌，但當時真的只想好好讀書，不想惹麻煩了，而且，好像也不需要透過那些外在的叛逆形象來證明什麼了。

除了上課，其餘時間他都往圖書館去，不只讀課內的葡萄酒、餐飲史，也讀所有想讀的，文學的、設計的、品牌的…第一個學期就看完了村上春樹，文青魂大爆發。

迷途知返、努力向上，不想再讓家人失望

沉浸在書海中，讓陳陸寬萌生了靠文字、靠創作為生的想法。畢業後北上，他先進葡萄酒餐廳做了一陣子，也真的進了當時挺紅的《PPAPER》雜誌上班，2009年決定還是做個「會寫的餐飲人」，開了貓下去。

不良少年迷途知返，是因為不想讓家裡人失望；也是因為大人從小教的要善良、要負責等等，他還是有聽進去；更是因為名為親情的愛，那種愛，通常不是用說的，而是用餵的。

去讀餐飲學校，乃至於後來走這條路，多少都和陳陸寬兒時的飲食經驗有關。

他腦海中，被餵食的記憶，大致能用人物與場景來分類。

「有一種愛，是用食物來傳遞的」

回台南老家時，主廚當然是阿嬤，「我們也不是什麼美食家庭，平常吃的很一般，只有拜拜時要攢三牲，才會有好料，阿嬤會買一條上好五花肉，當作主菜，餵飽大家，包含神明。」阿嬤對五花肉之精挑細選，讓陳陸寬很小就知道，好食材之必要。

偶爾，姑姑會帶他出去蹓躂，吃吃早午餐，在地小店、或巷口美而美、或速食，彼時，麥當勞、溫蒂漢堡等連鎖品牌，都剛來台灣，那些從計時器廚房中做出來的味道，收服了所有小孩的心。

陳陸寬至今仍會吃速食，貓下去甚至剛好就開在敦化民生、台灣第一家麥當勞旁，他也不定時推出麥當勞相關的好玩小活動，例如客人帶麥香魚來、店裡再重炸加工過，或帶麥克雞塊來、鋪上魚子醬變奢華版等等，話題十足。

台南家專家政科的媽媽，菜色多變又洋派

在高雄家中，理所當然，是媽媽掌杓，平常除了台式家常菜之外，也做法式煎餅、馬鈴薯沙拉等洋派菜色，廚房中還有微波爐，在當年是很潮的。

「我媽是台南家專家政科的，當年人家都說娶媳婦要娶這款。」陳陸寬笑稱，台灣那時剛開始崇洋媚外，媽媽也以會煮西式料理為榮，平日上菜中西合壁，常會有土魠魚跟牛小排同時出現的情況。

現在看來，這樣特別的餐桌風景，確實產生潛移默化，讓陳陸寬內建了文化融合、料理混搭的能力；貓下去最受歡迎的蛋餅披薩、鹹水雞沙拉等等，都出自他的創意，結合台式味覺記憶與西餐烹調手法。

媽媽曾炸鹽酥雞讓他帶到校，至今印象深刻

而關於吃的、媽媽的代表作，莫過於「鹹酥雞事件」。在陳陸寬小三時，班上辦了Potluck活動，每個人都要從家裡帶一道菜，媽媽整個卯起來，炸了一堆鹹酥雞讓他帶去。

「說真的，沒有外面賣的好吃，畢竟家裡的小廚房，很難比得上外面的大油鍋，炸不出那種酥脆。不過，直到現在，我40多歲了，每次吃鹹酥雞，都還會想起這件事。」

陳家餐桌上的主角，除了菜，還有酒。陳陸寬說，自己從小就看大人吃飯喝酒，只覺得天經地義，長大後，懂喝了，開始會跟爸爸來一杯，才知道，酒精能讓人與人之間的關係起化學作用。

每個人心中，都有一個無可取代的廚房

也因如此，貓下去花了很多心思在選酒、設計酒單，還得過亞洲五十大酒吧，但陳陸寬總是強調，吃飯喝酒其實沒太多規矩，不用太假掰，吃好吃的東西，配自己覺得好喝的酒，就可以了。

離家北上快20年了，已闖出一片天。「我爸會跟人家說，他兒子在台北開一家餐廳，常有媒體採訪；我媽則會跟我說，我現在也算公眾人物了，要注意言行舉止。我應該算是有讓他們，有小小的成就感吧？」

貓下去想做的，是客人會想念、常來吃的餐廳，但陳陸寬很清楚，貓下去的廚房與餐桌，不可能是客人心中最無可取代的，因為那無可取代的地方，在家裡頭，總是有愛。

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文章授權轉載自《未來Family》