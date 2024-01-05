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國際小學堂／美日韓攜手 即時監控北韓飛彈

聯合報／ 編譯高詣軒／綜合報導

北韓去年十二月試射最新型洲際彈道飛彈（ＩＣＢＭ），以評量其面對美國敵意漸增下的核軍力備戰程度。該次試射翌日，美國和重要亞洲盟國日本、南韓宣布啟動一套新系統，用以即時偵測並評估北韓飛彈發射舉措。

此次合作是三國安全合作的里程碑，預期讓北韓射彈相關示警資料能夠更快取得，但這也引發北韓批評。

資訊共享 更快回應威脅

路透報導，南韓國防部長申源湜表示，美日韓在新的機制下將不分晝夜即時共享北韓飛彈發射地點、飛行軌跡、墜落地點等資訊。

他接受南韓媒體訪問的時候，也提到有了此系統，「我們獲得北韓飛彈示警資料的速度會大幅提升，也能取得足夠時間來有效回應」。

此前，美國是分別和南韓、日本分享這類資訊。

美日韓指出，這一項新機制可謂里程碑，將推進其三方安全合作，並且提升確保民眾安全的能力；該資訊共享預計會讓三國能更迅速應對北韓加劇的核武和飛彈威脅。

北韓去年十二月十八日實施了該年第五次ＩＣＢＭ試射，平壤聲稱此舉彰顯其強硬對抗的意願和壓倒性的實力。

日本內閣官房長官林芳正說，北韓射彈資訊即時共享開啟美日韓國防合作新篇章，對區域安全至關重要。

日韓兩個美國盟邦因二戰時期的歷史問題等爭議，關係時有緊張，但面對北韓持續發展軍武並公開威脅南韓，尹錫悅二○二二年五月就任南韓總統後，將修補韓日關係視為要務。

韓國國防安全論壇的資深研究員申中禹（譯音，Shin Jong-woo）說，韓日內部一向均有民眾反對情報共享，但北韓飛彈威脅持續，連日本人都得採取避難，應該無人會再對此反對。

美國智庫卡內基國際和平基金會資深研究員潘達也說，該項新系統顯示出三方安全合作有所進展，不小部分的原因來自北韓威脅漸增。

潘達指出，新的機制也能更確保美日韓合作不會因為政治問題而脫軌，「這項新機制的制度化，也能讓它更堅固抵抗南韓或日本國內可能的政治變化，這些變化可能在未來使三邊合作面臨逆風。」

北韓批美 試圖挑起衝突

北韓方面，則批評新的資訊共享系統，是屬於美國試圖挑起衝突、提升其在該地區軍事優勢的做法。

平壤官媒抨擊，美方領導的三國資訊共享機制顯然為危險的軍事動作，將讓區域局勢升級到更嚴峻的對立階段。

北韓 南韓 彈道飛彈

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