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不滿年終僅2.3個月 高鐵工會喊「4個月才合理」：罷工準備好了

我與素養的距離／日本能登半島強震 日本地形有何特殊之處？

聯合新聞網／ 力宇教育

新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。

當大家開心跨年迎接2024年的第一天時，日本能登半島於下午4點發生芮氏規模7.6的強震，震央所在的石川縣遭受重創，目前已造成13人死亡，超過上百人受傷，有好幾棟建築受損，還有一棟七層樓的建築倒塌，輪島市中心更是發生大規模火災，100多棟建築遭殃，滅火行動持續到隔天早上還在繼續。

「令和6年能登半島地震」是自1885年以來能登地區最強的一次地震，專家指出能登半島附近的海底有接近10條的活動斷層，此地震可能是這些斷層同時移動所造成。你知道日本為什麼多地震？現在就讓力宇教育的威立老師來告訴你日本地形的特殊之處吧！

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