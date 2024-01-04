我與素養的距離／日本能登半島強震 日本地形有何特殊之處？
新制的108課綱希望學生培養素養能力，素養要怎麼培養呢？首要關鍵就是關心生活周遭的事物，從日常生活看到、聽到的事情聯想到課本中所教授的知識，並運用這些概念解題，最後落實在自己的生活上，就達成素養的訓練。
當大家開心跨年迎接2024年的第一天時，日本能登半島於下午4點發生芮氏規模7.6的強震，震央所在的石川縣遭受重創，目前已造成13人死亡，超過上百人受傷，有好幾棟建築受損，還有一棟七層樓的建築倒塌，輪島市中心更是發生大規模火災，100多棟建築遭殃，滅火行動持續到隔天早上還在繼續。
「令和6年能登半島地震」是自1885年以來能登地區最強的一次地震，專家指出能登半島附近的海底有接近10條的活動斷層，此地震可能是這些斷層同時移動所造成。你知道日本為什麼多地震？現在就讓力宇教育的威立老師來告訴你日本地形的特殊之處吧！
延伸資訊
【Ai學霸-小中高數位學習平台】國中社會2上(108新綱) 適用112學年
https://www.ai-dux.com/bookshelf/plan?id= 10368
【Ai學霸-小中高數位學習平台】產品介紹
https://www.ai-dux.com/bookshelf
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】免費試讀申請
https://www.ai-dux.com/trial/index
【Ai 學霸-小中高數位學習平台】更多升學資訊
https://www.facebook.com/learn.exam.ask.diagnosis/
【力宇教育】
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言